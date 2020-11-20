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Длина мини, милитари и другие модные приемы Ксении Бородиной

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Ксения Бородина

Фото: Instagram @borodylia

Ксения Бородина может преподать полезный мастер-класс по части стиля. Модные константы гардероба телеведущей — мотивы милитари-стиля, спортшик, безупречно скроенные блейзеры, вещи из кожи, юбки и шорты длины мини. Последние каждый раз заставляют хейтеров ликовать и не скрывать эмоций. Так, на первое сентября звезда отправилась провожать дочерей в школу в «плечистом» жакете и коротких шортах, за что нарвалась на критику в Сети. Одно можно сказать точно: даже экстремальная длина играет Ксении только на руку, ведь бесконечные стройные ноги — ее козырь. Изучаем, какими модными приемами пользуется Бородина, и берем на заметку!

Детали милитари

Фото: Instagram @borodylia

Ксения ловит подиумные тренды и метко добавляет их в свой гардероб. Фаворитом осени стал total-образ Prada, выстроенный вокруг сочетания мини-юбки с завышенной линией талии и бланковой рубашки. Стопроцентной совместимостью в аутфите похвастались остромодные ботинки-милитари на грубой тракторной подошве и классической пальто с английским воротником. Финальные штрих — сумка-багет, занявшая почетное звание фаворитки сезона, и ультраяркая алая помада на губах.

  1. Пальто Geox, цена по запросу. 2. Рубашка H&M, 1 299 руб. 3. Часы Casio, цена по запросу. 4. Юбка Topshop, 2 550 руб. 5. Сумка Zara, 1 999 руб. 6. Ботинки Alla Pugachova, 18 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Брутальные берцы абсолютно точно заслуживают место в вашем сердце и гардеробе. Эта обувь показала себя не только как самая стильная, но и самая удобная: высокой рельефной подошве и плотной коже не страшен суровый климат. Кстати, с ними кожаные мини-юбки находят общий язык максимально быстро. В остальном — следуем лайфхакам Ксении Бородиной: добавляем базовую белую рубашку, кутаемся в универсальное пальто-халат и вооружаемся трендовым «багетом».

Контрастный принт + кожа

Фото: Instagram @borodylia

Ксения смело дефилирует по улицам Москвы в хоть и противоречивом, но модном сочетании лета — объемных слайдах (изобретение Канье Уэста для своей линейки обуви) с плотными белыми носками. Комплект выстроен вокруг широких спортивных джоггеров, которые так полюбились эталонным модницам в этом году, и базовой белой футболки. Скрепило спортшик-союз уютное пальто-кокон с фактурой teddy bear.

  1. Ботинки Reebok, 9 999 руб. 2. Худи «Снежная Королева» x Lina Dembikova, 3 990 руб. 3. Футболка Akhmadullina Dreams, цена по запросу. 4. Пальто Geox, цена по запросу. 5. Брюки «Снежная Королева» x Lina Dembikova, 3 490 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Советуем отправляться за идеальным трикотажным костюмом как можно скорее, а ставки в его поисках сделать на кремовые бежевые и ореховые оттенки. Однозначным мастхэвом стали суперкомфортные двойки их худи oversize и бесконечно удобные джоггеры. Последние модницы советуют миксовать с кедами-хайтопами, челси на рельефной подошве, а некоторые даже делают это с обувью на шпильке. Завершающий (и беспроигрышный) ход сезона — фактурное пальто цвета капучино, которое выступит теплой альтернативой объемным пуховикам.

Мини-юбка + классический жакет

Фото: Instagram @borodylia

Очевидное правило: идеально подобранный двубортный блейзер длиной до середины бедра способен изменить образ до неузнаваемости. Ксения Бородина следует этой установке и добавляет его к образу на базе черной водолазки и принтованной мини-юбке с декором из воланов. Венчают look грубые сапоги, цитирующие жокейскую экипировку, а главные роли снова достались нейлоновому «багету» через плечо. Кстати, поклонники эффектный выход телеведущий оценили на все сто.

  1. Сумка Topshop, 1 500 руб. 2. Юбка H&M, 1 599 руб. 3. Блейзер Stradivarius,2 636 руб. 4. Джемпер Uniqlo, цена по запросу. 5. Серьги Wanna? Be!, цена по запросу. 6. Сапоги Portal,15 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Терракотовый жакет — верный способ обыграть базовые детали черного цвета и компенсировать нескромную длину юбки. Модели из фактурных материалов с забавными воланами советуем все же взять под прицел, и носить их с водолазками, цвет которых паттерну юбки. В остальном — пара дерзких жокейских сапог, плотные колготки матовой текстуры и обязательно — пара крупных серег или любой другой акцентной бижутерии.

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Фото: Instagram @borodylia / архивы пресс-служб

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