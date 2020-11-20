Длина мини, милитари и другие модные приемы Ксении Бородиной
Фото: Instagram @borodylia
Детали милитари
Фото: Instagram @borodylia
Ксения ловит подиумные тренды и метко добавляет их в свой гардероб. Фаворитом осени стал total-образ Prada, выстроенный вокруг сочетания мини-юбки с завышенной линией талии и бланковой рубашки. Стопроцентной совместимостью в аутфите похвастались остромодные ботинки-милитари на грубой тракторной подошве и классической пальто с английским воротником. Финальные штрих — сумка-багет, занявшая почетное звание фаворитки сезона, и ультраяркая алая помада на губах.
Фото: Архивы пресс-служб
Брутальные берцы абсолютно точно заслуживают место в вашем сердце и гардеробе. Эта обувь показала себя не только как самая стильная, но и самая удобная: высокой рельефной подошве и плотной коже не страшен суровый климат. Кстати, с ними кожаные мини-юбки находят общий язык максимально быстро. В остальном — следуем лайфхакам Ксении Бородиной: добавляем базовую белую рубашку, кутаемся в универсальное пальто-халат и вооружаемся трендовым «багетом».
Контрастный принт + кожа
Фото: Instagram @borodylia
Ксения смело дефилирует по улицам Москвы в хоть и противоречивом, но модном сочетании лета — объемных слайдах (изобретение Канье Уэста для своей линейки обуви) с плотными белыми носками. Комплект выстроен вокруг широких спортивных джоггеров, которые так полюбились эталонным модницам в этом году, и базовой белой футболки. Скрепило спортшик-союз уютное пальто-кокон с фактурой teddy bear.
Фото: Архивы пресс-служб
Советуем отправляться за идеальным трикотажным костюмом как можно скорее, а ставки в его поисках сделать на кремовые бежевые и ореховые оттенки. Однозначным мастхэвом стали суперкомфортные двойки их худи oversize и бесконечно удобные джоггеры. Последние модницы советуют миксовать с кедами-хайтопами, челси на рельефной подошве, а некоторые даже делают это с обувью на шпильке. Завершающий (и беспроигрышный) ход сезона — фактурное пальто цвета капучино, которое выступит теплой альтернативой объемным пуховикам.
Мини-юбка + классический жакет
Фото: Instagram @borodylia
Очевидное правило: идеально подобранный двубортный блейзер длиной до середины бедра способен изменить образ до неузнаваемости. Ксения Бородина следует этой установке и добавляет его к образу на базе черной водолазки и принтованной мини-юбке с декором из воланов. Венчают look грубые сапоги, цитирующие жокейскую экипировку, а главные роли снова достались нейлоновому «багету» через плечо. Кстати, поклонники эффектный выход телеведущий оценили на все сто.
Фото: Архивы пресс-служб
Терракотовый жакет — верный способ обыграть базовые детали черного цвета и компенсировать нескромную длину юбки. Модели из фактурных материалов с забавными воланами советуем все же взять под прицел, и носить их с водолазками, цвет которых паттерну юбки. В остальном — пара дерзких жокейских сапог, плотные колготки матовой текстуры и обязательно — пара крупных серег или любой другой акцентной бижутерии.
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Фото: Instagram @borodylia / архивы пресс-служб
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