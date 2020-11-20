Длина мини, милитари и другие модные приемы Ксении Бородиной

Терракотовый жакет — верный способ обыграть базовые детали черного цвета и компенсировать нескромную длину юбки. Модели из фактурных материалов с забавными воланами советуем все же взять под прицел, и носить их с водолазками, цвет которых паттерну юбки. В остальном — пара дерзких жокейских сапог, плотные колготки матовой текстуры и обязательно — пара крупных серег или любой другой акцентной бижутерии.

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