Ксения Бородина блеснула в «цветочной» мини-юбке и брутальных сапогах жокея

Не так давно по Сети прошелся слух о третьей беременности Ксении Бородиной. Телеведущей не впервые приписывают интересное положение, и на этот раз она решила ответить публично и с иронией. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @borodylia

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