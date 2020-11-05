Ксения Бородина блеснула в «цветочной» мини-юбке и брутальных сапогах жокея
Фото: Instagram @borodylia
Бородина выстроила look вокруг классического двубортного блейзера цвета капучино с броской металлической фурнитурой. «Плечистый» силуэт эффектно дополнил кокетливую мини-юбку с воланом и растительным паттерном, которая зарифмована с базовой черной водолазкой. Ксения завершила образ остромодными жокейскими сапогами на массивной подошве и актуальной сумкой-багетом, которую надела через плечо. Финальный штрих — увесистые наручные часы, которые вторят мотивам power dressing в наряде. Фолловеры не жалели комплиментов: «Красавица Ксюша», «Самая лучшая!», «Прелесть! Сапоги — шик», «Вы очень стильная», «Как всегда красотка», — пишут в комментариях.
Не так давно по Сети прошелся слух о третьей беременности Ксении Бородиной. Телеведущей не впервые приписывают интересное положение, и на этот раз она решила ответить публично и с иронией. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @borodylia
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