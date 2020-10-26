Как носить телесные колготки, чтобы избежать модной катастрофы: советы стилиста

Телесные колготки в образе часто приравнивают к настоящей fashion-катастрофе. Еще недавно эта едва заметная деталь вызывала бурные обсуждения вокруг персоны Меган Маркл. Будучи в статусе герцогини Сассекской, представительница королевской семьи пренебрегала правилами дресс-кода и часто появлялась на публике с открытыми ногами. Не можем утверждать точно, что конкретно не хотела принимать миссис Маркл: королевский протокол или телесные колготки. Но попробуем вынести им однозначный вердикт: носить или спрятать в дальний ящик. Помощь в модном расследовании нам окажет Анна Калуцкая — профессиональный стилист и имиджмейкер со стажем работы в индустрии более 9 лет.