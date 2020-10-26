Как носить телесные колготки, чтобы избежать модной катастрофы: советы стилиста
Капроновые колготки в дресс-коде
Дресс-код британской короны настаивает на том, чтобы не давать никаких намеков. Поэтому в арсенале Кейт Миддлтон есть и безупречно подобранное бесшовное белье, и ультратонкие телесные колготки, которые демонстрируют стопроцентную совместимость с тоном кожи. Правда, не все монаршие особы умеют правильно выбирать текстуры. Например, Беатрис Йоркскую однажды настиг конфуз прямо по пути из часовни Святого Георгия в Виндзоре. Принцесса так торопилась, что вездесущие папарацци запечатлели плотные резинки бежевых чулок, передающих «привет» из-под тесной юбки.
Фото: GettyImages
Телесные колготки — частые гости в корпоративных правилах крупных корпораций, где дресс-код в прямом смысле обязывает. Как перейти с ними на «ты» в таком случае?
Я часто общаюсь с зарубежными коллегами, и они, как правило, протестуют. Например, итальянские стилисты категорически против использования телесных колготок в образах. Однако правила делового этикета — другое, и колготки в них — часть униформы. Офисный стиль, приемы высокого уровня — здесь не должно быть ни малейшего намека на сексуальность. Удачно подобранные колготки помогут скрыть неровности кожи и придать ногам идеальный тон. Спасают производители, которые делают ультратонкие капроновые модели — их действительно можно перепутать с обнаженной кожей.
Как выбрать колготки
Активная борьба с любыми проявлениями бежевого капрона может перерасти в любовь. И произойдет это сразу, как только вы найдете «ту самую» пару. Согласитесь: выбору этой детали мы уделяем минимум внимания. А стоило бы познакомиться с ней поближе, сфокусироваться на текстурах, плотности, разнообразии оттенков. Производители давно придумали, как сменить гнев фэшионисток на милость. В остальном — следуем советам эксперта!
Фото: Архивы пресс-служб
Я занимаюсь разбором гардеробов и часто вижу, что девушки покупают бежевые колготки плотностью 70 и даже 100 den. Вот это уже настоящая модная катастрофа! Не советую выбирать модели больше 30 den — они уже видны на ноге. Идеальный вариант для вечерних выходов — 18 den, а лучше — 10 или 15. Важно попасть в тон кожи, чтобы ноги не выглядели темнее рук (и наоборот). Кстати, это поможет визуально их удлинить и сделать стройнее. Обращайте внимание на блеск в плетении нитей. Блеск колготок зависит от сечения полиамидных нитей, который визуально увеличивает объём ноги своими переливами. И никаких рисунков! Еще один важный момент — швы. Они не должны выглядывать из-под одежды.
В хмурую гамму осеннего гардероба на каждый день легко вписать черные колготки любой плотности. А вот с цветом придется поработать. В авангарде сезонных фаворитов — фактурный трикотаж, мягкий твид и кашемир. Чем дополнить и как утеплиться, составляя аутфиты с платьем молочного оттенка или костюмом из жакета и юбки цвета пудры?
Фото: Архивы пресс-служб
Если наряд светлых тонов или выполнен из легких тканей, советую «облегчить» низ полупрозрачными колготками. Капрон телесного цвета лучше использовать так, чтобы большая часть ног была закрыта (например, миди-юбкой или высокими сапогами). Юбки из денима миксуем с колготками, подходящими по тону (темные — к темному). Светлый деним с черными колготками — прием, который дешевит весь образ. Сейчас актуально, чтобы принт колготок повторял мотивы всего наряда или верха. Подбор такого сочетания требует модной сноровки — лучше обратиться к профессионалу. И помните: с колготками носим только закрытую обувь!
Одно можем сказать наверняка: подружиться с телесными колготками однозначно стоит. Одна идеальная пара моментально расширит возможности осеннего гардероба, поможет сделать ставку на светлые оттенки и поиграть с разнообразием текстур. Ранее мы рассказывали, как подобрать чулки на каждый день и для особых случаев, и как продлить срок их службы. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: GettyImages, пресс-служба
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