passion.ru

Цвета Барби, латекс и другие модные приемы Николь Шерзингер

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 18

Николь Шерзингер

Фото: Instagram @nicolescherzinger

Instagram Николь Шерзингер — кладезь образов для любой вечеринки. Стразы, мерцающая чешуя, цветной латекс, кожа — с чем только не экспериментировала солистка The Pussycat Dolls! Предновогодний марафон скоро можно будет объявить открытым, поэтому берите на заметку яркие образы звезды уже сейчас: некоторые из них —настоящая находка. Мы же разберем те, что пригодятся вам на прогулках, свиданиях и таких редких сегодня офлайн-встречах. Изучаем модные приемы поп-дивы!

Классический костюм

Фото: Instagram @nicolescherzinger

Суперспособность Шерзингер — умение носить классику и выглядеть максимально соблазнительно. Порой непривычно видеть артистку без глиттера и перьев, но одно можно сказать наверняка — образ с эффектным молочно-белым костюмом с лаконичным жакетом и клешами ей определенно к лицу. Этот фасон брюк Николь взяла на вооружение давно: высокая посадка, акцент на бедрах, вертикальные стрелки и низы, полностью закрывающие обувь, — формула бесконечных ног. Подчеркнуть формы звезда берется с помощью облегающего топа без бретелей и венчает образ шпильками самой экстремальной высоты.

  1. Ботильоны Mango, 8 999 руб. 2. Серьги Wanna? Be!, 3 500 руб. 3. Брюки H&M, 2 299 руб. 4. Топ 8 by Yoox, 4 260 руб. 5. Блейзер H&M, 2 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Воспользоваться рецептом певицы можно в преддверии сезона подготовки к январским праздникам. Безупречно скроенный брючный костюм — отличная альтернатива платью, усыпанному пайетками. Если вокруг первого можно выстроить массу стильных образов на выход и на каждый день, то судьба второго — ждать следующего звездного часа в дальнем ящике. Добавляем топ-бюстье, который с легкостью можно заменить базовой трикотажной водолазкой или футболкой, пару остромодных ботильонов с мысом «каре» и помним об акцентных украшениях. Принцип в выборе последних — чем ярче, тем лучше.

Платье-футляр из кожи

Фото: Instagram @nicolescherzinger

Кожа — один из фаворитов Николь, который часто мелькает в хронике ее образов. Этим оружием певица воспользовалась и в этом образе. Лаконичное платье-футляр из кожи цвета шоколада подчеркнуло стройную талию и изгибы бедер. Звезда добавила актуальный тренч, пару ботильонов с острыми мысами и получила модную идиллию из самых актуальных оттенков и текстур сезона.

  1. Джемпер SILVASHI, цена по запросу. 2. Ботильоны Zara, 4 299 руб. 3. Сумка Topshop, 2 180 руб. 4. Платье «Снежная Королева» x Ruban, цена по запросу. 5. Пальто Mango, 19 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Кожа не терпит ошибок, и мы предлагаем воспользоваться проверенным стайлинг-трюком. Вооружаемся приталенным сарафаном из гладкой кожи и рифмуем его с фактурной водолазкой кремового цвета. А далее — пройдемся по вневременным трендам: классическому двубортному пальто, объемной сумке-багету и лаконичным ботильонам. Идеально для тех, кто утром торопится в офис, а вечером спешит на встречу с друзьями или второй половинкой.

Акцентные брюки

Фото: Instagram @nicolescherzinger

И снова кожа, но уже со ставкой на цвет: в жонглировании самыми яркими оттенками Николь нет равных. В центре внимания — свободные брюки цвета острого перца, которые показали идеальную совместимость с трикотажным кроп-топом. Оттенить загар и подчеркнуть рельефные мышцы кора — миссия выполнена! В тон брюкам — лодочки на традиционно запредельных шпильках и сочный оттенок губной помады.

  1. Туфли 8 by Yoox, 7 430 руб. 2. Джемпер Studio 29, 2 900 руб. 3. Серьги Sexy Fish Jewelry, 5 300 руб. 4. Сумка Arny Praht, 3 790 руб. 5. Брюки Mango, 3 599 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Этой осенью рекомендуем отыграться на цвете! Не уверены в брюках из кожи цвета чили? Смело используем любые костюмные материалы. Главное — высокая посадка, свободный силуэт и правильная длина в соотношении с высотой каблуков. Утеплить образ, но при этом ни снизить градус соблазнительности помогут облегающие водолазки и лонгсливы. Финальный штрих — пара серег асимметричной длины. Без акцентных украшений стиль Шерзингер представить действительно трудно!

Ранее мы рассказывали о модных хитростях молодой мамы Анастасии Решетовой, у которой можно поучиться миксовать брутальные вещи из кожи в самых разных пропорциях. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @nicolescherzinger

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!