Цвета Барби, латекс и другие модные приемы Николь Шерзингер

Этой осенью рекомендуем отыграться на цвете! Не уверены в брюках из кожи цвета чили? Смело используем любые костюмные материалы. Главное — высокая посадка, свободный силуэт и правильная длина в соотношении с высотой каблуков. Утеплить образ, но при этом ни снизить градус соблазнительности помогут облегающие водолазки и лонгсливы. Финальный штрих — пара серег асимметричной длины. Без акцентных украшений стиль Шерзингер представить действительно трудно!

Ранее мы рассказывали о модных хитростях молодой мамы Анастасии Решетовой, у которой можно поучиться миксовать брутальные вещи из кожи в самых разных пропорциях. Подробнее читайте на Passion.ru.