Цвета Барби, латекс и другие модные приемы Николь Шерзингер
Фото: Instagram @nicolescherzinger
Классический костюм
Фото: Instagram @nicolescherzinger
Суперспособность Шерзингер — умение носить классику и выглядеть максимально соблазнительно. Порой непривычно видеть артистку без глиттера и перьев, но одно можно сказать наверняка — образ с эффектным молочно-белым костюмом с лаконичным жакетом и клешами ей определенно к лицу. Этот фасон брюк Николь взяла на вооружение давно: высокая посадка, акцент на бедрах, вертикальные стрелки и низы, полностью закрывающие обувь, — формула бесконечных ног. Подчеркнуть формы звезда берется с помощью облегающего топа без бретелей и венчает образ шпильками самой экстремальной высоты.
Фото: Архивы пресс-служб
Воспользоваться рецептом певицы можно в преддверии сезона подготовки к январским праздникам. Безупречно скроенный брючный костюм — отличная альтернатива платью, усыпанному пайетками. Если вокруг первого можно выстроить массу стильных образов на выход и на каждый день, то судьба второго — ждать следующего звездного часа в дальнем ящике. Добавляем топ-бюстье, который с легкостью можно заменить базовой трикотажной водолазкой или футболкой, пару остромодных ботильонов с мысом «каре» и помним об акцентных украшениях. Принцип в выборе последних — чем ярче, тем лучше.
Платье-футляр из кожи
Фото: Instagram @nicolescherzinger
Кожа — один из фаворитов Николь, который часто мелькает в хронике ее образов. Этим оружием певица воспользовалась и в этом образе. Лаконичное платье-футляр из кожи цвета шоколада подчеркнуло стройную талию и изгибы бедер. Звезда добавила актуальный тренч, пару ботильонов с острыми мысами и получила модную идиллию из самых актуальных оттенков и текстур сезона.
Фото: Архивы пресс-служб
Кожа не терпит ошибок, и мы предлагаем воспользоваться проверенным стайлинг-трюком. Вооружаемся приталенным сарафаном из гладкой кожи и рифмуем его с фактурной водолазкой кремового цвета. А далее — пройдемся по вневременным трендам: классическому двубортному пальто, объемной сумке-багету и лаконичным ботильонам. Идеально для тех, кто утром торопится в офис, а вечером спешит на встречу с друзьями или второй половинкой.
Акцентные брюки
Фото: Instagram @nicolescherzinger
И снова кожа, но уже со ставкой на цвет: в жонглировании самыми яркими оттенками Николь нет равных. В центре внимания — свободные брюки цвета острого перца, которые показали идеальную совместимость с трикотажным кроп-топом. Оттенить загар и подчеркнуть рельефные мышцы кора — миссия выполнена! В тон брюкам — лодочки на традиционно запредельных шпильках и сочный оттенок губной помады.
Фото: Архивы пресс-служб
Этой осенью рекомендуем отыграться на цвете! Не уверены в брюках из кожи цвета чили? Смело используем любые костюмные материалы. Главное — высокая посадка, свободный силуэт и правильная длина в соотношении с высотой каблуков. Утеплить образ, но при этом ни снизить градус соблазнительности помогут облегающие водолазки и лонгсливы. Финальный штрих — пара серег асимметричной длины. Без акцентных украшений стиль Шерзингер представить действительно трудно!
Ранее мы рассказывали о модных хитростях молодой мамы Анастасии Решетовой, у которой можно поучиться миксовать брутальные вещи из кожи в самых разных пропорциях. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @nicolescherzinger
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