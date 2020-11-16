passion.ru

От моделей «микро» до плюшевых: самые актуальные сумки сезона

Сумки расширяют возможности даже самых простых стайлинг-трюков. Выбираете монохром для скучных осенних будней? Добавьте ультраяркий аксессуар формата мини или микро. Не хотите тратить время на сочинение нового образа? Зарифмуйте комплект из джинсов и бланковой футболки с брутальными казаками и сумкой в лучших традициях вестерна. Главное правило — выбирать ту модель, которая соответствует стилю жизни. Хотя дизайнеры и в этом сезоне не запрещают носить с собой спортивный баул или шопперы необъятных размеров и сочетать их с элегантными it-bags. Отправляйтесь на охоту за «той самой» уже сейчас, пока ключевые аксессуары сезона не постигла участь быть sold out.

Цветные мини- и микросумки

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Fetiche, 8 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Эти малышки ворвались на подиумы несколько лет назад и с тех пор лишь укрепляют свой статус самых модных. Крошечные, но крайне амбициозные модели снова претендуют на место в вашем сердце и гардеробе. Большинство из них демонстрирует абсолютную совместимость с пуховиками О-силуэта, дубленками, экошубами и классическими пальто. Беспроигрышная тактика — микс классического черного костюма на базе брюк-палаццо и свободного двубортного жакета с сумочкой любого супернасыщенного оттенка. В авангарде моды на этот раз оказались сочный морковный, цвет красного перца, помадная фуксия, лавандовый — любой может примерить роль акцента, и удачно.

Бохо-шик

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 7

Maje, 25 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Фильмы жанра вестерн снова становятся главными источниками вдохновения для остромодных образов сезона. Их бесстрашные героини прячутся от палящего солнца под широкополыми шляпами, рассекают просторы прерий в брутальных сапогах и всегда держат оружие в кобуре (вспоминаем фильм «Бандитки» с Сальмой Хайек в главной роли). Делаем ставку на карамельно-охристую гамму оттенков и текстуры — замшу, фактурный текстиль, кожу — гладкую или с выделкой под кожу змеи. И смело экспериментируем с формами. Можно взять на карандаш сумку-седло в духе классики Christian Dior и Chloé, можно обойтись все еще актуальным багетом или поискать стильные модели с бахромой для большей правдоподобности.

Мягкие текстуры

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 7

Ekonika, 9 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Сумки-овечки, текстуры Teddy bear и классический твид — модные константы сезона. Эти стильные трофеи полюбились главным модницам Сети за их совместимость с любой верхней одеждой и досугом — согласитесь, они ведь идеальны для городских образов в духе аprès-ski! На место в вашем списке желаний претендуют забавные модели из экомеха в сочетании с металлической фурнитурой и кожаными вставками. А вместе с ними — фактурные твидовые сумки, которые буквально захватили клетчатые принты всех мастей.

Объемные сумки

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 7

Pinko, 37 610 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Летом фэшионистки сходили с ума по эффектным «пирожкам» от Bottega Veneta и объемным стеганым сумкам Chanel 19. Подобные силуэты появляются в коллекциях более демократичных брендов и за ними тут же начинается охота. Вместительной сумке силуэта puffer пророчат светлое будущее как минимум на ближайшие несколько сезонов. Вердикт однозначен — носить! Кстати, и прославившиеся «пирожки» не сдают позиций — совсем наоборот. Если вы успели обзавестись подобным аксессуаром — скорее пускайте его в дело.

Ранее мы рассказывали о самой актуальной верхней одежде сезона, и лидирующие позиции в хит-паре тенденций заняли гиперобъемные пуховики всех мастей. О самых стильных приемах, которые помогут утеплить ваш образ, читайте на Passion.ru.

Фото: архивы пресс-служб

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!