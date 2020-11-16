От моделей «микро» до плюшевых: самые актуальные сумки сезона
Цветные мини- и микросумки
Фото: Архивы пресс-служб
Эти малышки ворвались на подиумы несколько лет назад и с тех пор лишь укрепляют свой статус самых модных. Крошечные, но крайне амбициозные модели снова претендуют на место в вашем сердце и гардеробе. Большинство из них демонстрирует абсолютную совместимость с пуховиками О-силуэта, дубленками, экошубами и классическими пальто. Беспроигрышная тактика — микс классического черного костюма на базе брюк-палаццо и свободного двубортного жакета с сумочкой любого супернасыщенного оттенка. В авангарде моды на этот раз оказались сочный морковный, цвет красного перца, помадная фуксия, лавандовый — любой может примерить роль акцента, и удачно.
Бохо-шик
Фото: Архивы пресс-служб
Фильмы жанра вестерн снова становятся главными источниками вдохновения для остромодных образов сезона. Их бесстрашные героини прячутся от палящего солнца под широкополыми шляпами, рассекают просторы прерий в брутальных сапогах и всегда держат оружие в кобуре (вспоминаем фильм «Бандитки» с Сальмой Хайек в главной роли). Делаем ставку на карамельно-охристую гамму оттенков и текстуры — замшу, фактурный текстиль, кожу — гладкую или с выделкой под кожу змеи. И смело экспериментируем с формами. Можно взять на карандаш сумку-седло в духе классики Christian Dior и Chloé, можно обойтись все еще актуальным багетом или поискать стильные модели с бахромой для большей правдоподобности.
Мягкие текстуры
Фото: Архивы пресс-служб
Сумки-овечки, текстуры Teddy bear и классический твид — модные константы сезона. Эти стильные трофеи полюбились главным модницам Сети за их совместимость с любой верхней одеждой и досугом — согласитесь, они ведь идеальны для городских образов в духе аprès-ski! На место в вашем списке желаний претендуют забавные модели из экомеха в сочетании с металлической фурнитурой и кожаными вставками. А вместе с ними — фактурные твидовые сумки, которые буквально захватили клетчатые принты всех мастей.
Объемные сумки
Фото: Архивы пресс-служб
Летом фэшионистки сходили с ума по эффектным «пирожкам» от Bottega Veneta и объемным стеганым сумкам Chanel 19. Подобные силуэты появляются в коллекциях более демократичных брендов и за ними тут же начинается охота. Вместительной сумке силуэта puffer пророчат светлое будущее как минимум на ближайшие несколько сезонов. Вердикт однозначен — носить! Кстати, и прославившиеся «пирожки» не сдают позиций — совсем наоборот. Если вы успели обзавестись подобным аксессуаром — скорее пускайте его в дело.
Ранее мы рассказывали о самой актуальной верхней одежде сезона, и лидирующие позиции в хит-паре тенденций заняли гиперобъемные пуховики всех мастей. О самых стильных приемах, которые помогут утеплить ваш образ, читайте на Passion.ru.
Фото: архивы пресс-служб
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