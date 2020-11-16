От моделей «микро» до плюшевых: самые актуальные сумки сезона

Летом фэшионистки сходили с ума по эффектным «пирожкам» от Bottega Veneta и объемным стеганым сумкам Chanel 19. Подобные силуэты появляются в коллекциях более демократичных брендов и за ними тут же начинается охота. Вместительной сумке силуэта puffer пророчат светлое будущее как минимум на ближайшие несколько сезонов. Вердикт однозначен — носить! Кстати, и прославившиеся «пирожки» не сдают позиций — совсем наоборот. Если вы успели обзавестись подобным аксессуаром — скорее пускайте его в дело.

Ранее мы рассказывали о самой актуальной верхней одежде сезона, и лидирующие позиции в хит-паре тенденций заняли гиперобъемные пуховики всех мастей. О самых стильных приемах, которые помогут утеплить ваш образ, читайте на Passion.ru.