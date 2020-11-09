О-силуэт и оттенки капучино: самые актуальные пуховики сезона
Фото: Instagram @pernilleteisbaek
Сочные оттенки
Фото: Архивы пресс-служб
Не заскучать от серых красок вокруг помогут ультраяркие пуховики, некоторые из которых будто наэлектризованы. Среди фаворитов: насыщенный изумрудный, цвет острого перца, лимонный желтый, и ключевые герои — куртки конфетно-розовых оттенков. Главные фэшионистки Сети предлагают миксовать их с денимом и грубыми ботинками на тракторной подошве, с остромодными джоггерами и массивными кроссовками в духе девяностых. Одно в спортшик- и apres-ski-образах остается неизменным: акцентные украшения и it-bags.
Молочные и кремовые тона
Фото: Архивы пресс-служб
Безусловными лидерами в гонке за сердца модниц стали карамельно-кремовые оттенки. И выступают они в самых разных вариациях: нежный капучино, молочно-белый, карамельный, насыщенный ореховый или цвет корицы забирают львиную долю внимания. Самые универсальные идеи всегда просты в исполнении. Чтобы составить стильный расслабленный образ, рифмуйте объемные светлые пуховики со свободными спортивными костюмами из утепленного трикотажа, джинсами всех фасонов и посадок и грубой обувью. Какой ход не сделать — он все равно будет правильным.
Остромодная кожа
Фото: Архивы пресс-служб
Испытать модную деталь на себе взялись многие инфлюенсеры, не дожидаясь холодов. И успешно! Гибрид из любимых демисезонных кожаных курток и теплых пуховиков произвел настоящий фурор. Демонстративно трендовые модели представлены в базовых вариациях: от универсального черного и горького шоколада до цвета ирисок и кремового. Брутальная кожа демонстрирует стопроцентную совместимость с мягким трикотажем, кашемиром и шерстью, а главное — с ней не страшен ни один погодный каприз.
Металлические текстуры
Фото: Архивы пресс-служб
Отражаем скучные будни металлическими текстурами. Серебристые пуховики, напоминающие грани диско-шара, не дадут заскучать морозными днями. С ними легко подружиться тем, кто не любит долго обдумывать аутфиты, ведь даже самый простой total образ на основе черного цвета зазвучит по-новому вместе с акцентной верхней одеждой. Выбирайте гиперобъемные силуэты и не бойтесь oversize. Миссия осенне-зимнего сезона — сиять, и она легко выполнима.
Составить пару стильным пуховикам возьмутся брутальные берцы, челси на высокой подошве и сапоги в духе вестерн. Подробнее о главной обуви сезона читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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