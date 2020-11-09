О-силуэт и оттенки капучино: самые актуальные пуховики сезона

Отражаем скучные будни металлическими текстурами. Серебристые пуховики, напоминающие грани диско-шара, не дадут заскучать морозными днями. С ними легко подружиться тем, кто не любит долго обдумывать аутфиты, ведь даже самый простой total образ на основе черного цвета зазвучит по-новому вместе с акцентной верхней одеждой. Выбирайте гиперобъемные силуэты и не бойтесь oversize. Миссия осенне-зимнего сезона — сиять, и она легко выполнима.

Составить пару стильным пуховикам возьмутся брутальные берцы, челси на высокой подошве и сапоги в духе вестерн. Подробнее о главной обуви сезона читайте на Passion.ru.