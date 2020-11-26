От теплых косынок до панам: самые актуальные головные уборы на зиму

А признанная модница Нигин Мирсалехи составила образ в карамельно-кремовых оттенках и дополнила вязаной шапкой аутфит из трикотажного платья в рубчик и массивных ботинок.

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