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От теплых косынок до панам: самые актуальные головные уборы на зиму

Модная зимняя экипировка нуждается в органичном завершении, и расставлять все точки берутся головные уборы. Их в этом сезоне целый список, и расставаться с ними уж точно не захочется. В числе фаворитов, которым благоволят главные it-girls Инстаграма, оказались теплые панамы, забавные ушанки, уютные шапки-бини и эффектные береты. Выбираем претендентов на место в вашем гардеробе, а заодно — смотрим, как вписать их в зимние образы.

Панамы

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Topshop (yoox.com), 1 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Первое место в топе занимают панамы, которые не готовы были уходить в дальний ящик после летнего сезона. Теплые модели возвращаются к нам, вооружившись новыми фактурами. Модницам приглянулись стильные аксессуары из экомеха молочных и конфетных оттенков, которые поднимают настроение даже самым скучным аутфитам с грузными пуховиками и грубыми ботинками. Можно набираться смелости для таких головных уборов, а можно заменить их более универсальными стеганными или моделями из замши и кожи.

Instagram @hoskelsa

Удачный микс текстур можно подсмотреть у модели Эльзы Хоск. «Ангел» Victoria’s Secret зарифмовала меховую панаму с брутальным кожаным жакетом, базовыми джинсами из светлого денима и остромодной нейлоновой сумкой цвета лазури.

Instagram @lissyroddyy

Инфлюенсер Алисия Родди также делает ставку на кожу и сочетания из правильной капсулы, но добавляет аксессуары в фактурой teddy. Кожаная панама с меховой отделкой стильно подружилась с миниатюрной сумкой.

Дутые косынки и ушанки

Pohyeviki

Фото: Архивы пресс-служб

Демонстративно трендовые шапки-ушанки и дутые косынки — верные союзники в противостоянии суровому климату. Использовать этот стайлинг-трюк рекомендуем как на контрасте с верхней одеждой, так и в общей гамме с ней. Вариант номер один позволяет хорошенько отыграться на цвете, делая ставку на неоновый желтый, электрический синий и фуксию. Отправляться на охоту за модными трофеями лучше как можно скорее!

12 Storeez

Фото: Архивы пресс-служб

Ушанки приобретают максимально лаконичные формы и доказывают свою идеальную совместимость и с лаконичными прямыми пальто, и с лыжной экипировкой. Советуем сфокусироваться на понятных базовых оттенках — этот ход никогда не проигрывает.

Береты

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Cocoshnick Headdress, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Береты и в этот раз стали лидерами по числу покоренных сердец, и не собираются останавливаться на достигнутом. Классические «таблетки» и модели, цитирующие мотивы милитари, берутся вершить судьбу тренда зимой. Одинаково выигрышно они сотрудничают и с классическими пальто, и с дутыми куртками О-силуэта, и с дубленками-косухами. А кроме того — ловко балансируют на грани элегантности и casual.

Уютные вязаные

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Reebok, 1 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Без спортшика в век тотальной эклектики никуда, поэтому привычные вязаные шапки и модели «бини» определенно нуждаются в вашем внимании. Тренд не то чтобы очень свежий, зато всегда актуальный. На ринге с модными конкурентами встречаются аксессуары в самых разных вариациях: от нежных конфетных и оттенков капучино до ультраяркой фуксии.

Instagram @lissyroddyy

Модный блогер Алися Родди показывает аутфит в духе подружки байкера с гиперобъемным свитшотом, пальто oversize и брутальными ботфортами на тракторной подошве. А смягчила дерзость комплекта уютная шапка-бинни нежного молочного оттенка, который вторит клетчатому паттерну.

Instagram @gigihadid

Молодая мама Белла Хадид выбрала черную шапку спортивного силуэта для прогулки с двухмесячной дочерью. На смену соблазнительным нарядам модели пришли удобные брючные двойки с джоггерами и свитшотами, объемные кардиганы и мягкие угги.

Instagram @negin_mirsalehi

А признанная модница Нигин Мирсалехи составила образ в карамельно-кремовых оттенках и дополнила вязаной шапкой аутфит из трикотажного платья в рубчик и массивных ботинок.

Ранее мы рассказывали о самых актуальных свитерах и джемперах сезона. Подробнее о том, как утеплиться стильно, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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