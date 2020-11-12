3 нескучных способа носить одно и то же базовое пальто
Фото: Instagram @pernilleteisbaek
С джинсами и бланковой рубашкой
Фото: Архивы пресс-служб
Идеальное комбо для тех, кто не любит слишком много внимания уделять совместимости в образах. Лаконичные формы, базовые цвета и понятные сочетания — формула, которая упростит ежедневные сборы. Первый look, выстраиваемый вокруг черного пальто, — с прямыми джинсам из светлого денима и бланковой рубашкой свободного силуэта. Утеплить расслабленный аутфит поможет остромодный в этом сезоне вязаный жилет, напоминающий безрукавку из дедушкиного шкафа. Завершаем эксперимент текстильными кедами с клетчатым принтом в гамме образа и миниатюрной сумкой любого акцентного оттенка.
С классическими брюками
Фото: Архивы пресс-служб
Многие скучают по офису, зато прогулки после рутинной работы дома никто не отменял. А чтобы базовые детали деловых аутфитов не лежали без дела, миксуем их в максимально удобные образы для длительных рандеву по улицам города. В этом деле паре свободных классических брюк и нашему главному герою, двубортному пальто, нет равных. Добавляем актуальный жакет-рубашку цвета серой дымки, массивные кроссовки футуристичного дизайна и прячемся под козырьком бейсболки. Финальный штрих — эффектная сумка-кисет из кожи с металлической фурнитурой.
С объемным платьем
Фото: Архивы пресс-служб
Третий выход на встречу с поздней осенью посвящаем сочетанию текстур. Кутаемся в объемное вязаное платье молочного цвета и компенсируем нежность брутальными ботинками-милитари на тракторной подошве. Миссию скрепить союз предоставляем черному пальто и не забываем о трендах. Кожаный берет быстро подружится с броскими клипсами разной длины. Доказательство идеальной совместимости деталей — в образах инфлюенсеров, которые мы собрали в нашей фотогалерее.
Фото: Instagram @lissyroddyy
Образ в духе подружки рокера можно преобразовать и добавить к нему щепотку элегантности. Следуем совету фэшионистки Алисии Родди и комбинируем платье-джемпер с лаконичными ботфортами на устойчивых каблуках и микросумкой.
Верхняя одежда занимает львиную долю внимания модниц — советуем утепляться стильно. Ранее мы рассказывали о самых актуальных пуховиках сезона, которые станут верными союзниками против «приветов» погоды. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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