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3 нескучных способа носить одно и то же базовое пальто

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Фото: Instagram @pernilleteisbaek

Инвестиция в безупречно скроенное пальто в сезон холодов — самая верная. Доказываем, что его совместимость с любыми деталями гардероба оценят как поклонницы power dressing, так и профессионалы жанра casual. Выйти на ринг против сурового климата берется верная классика — двубортное шерстяное пальто. Любопытно, как смело главные it-girls Инстаграма сочетают такую модель с объемными спортивными костюмами, массивными кроссовками в духе 90-х и брутальными ботинками на тракторной подошве. Разбираем три способа носить одно и то же пальто и не заскучать от однообразия!

С джинсами и бланковой рубашкой

  1. Кеды Woolrich, 17 550 руб. 2. Джинсы Calvin Klein, цена по запросу. 3. Очки Mango, 1 199 руб. 4. Рубашка Eterna, 6 999 руб. 5. Сумка Michael Michael Kors, цена по запросу. 6. Жилет H&M, 1 899 руб. 7. Пальто «Снежная Королева» x Ruban, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Идеальное комбо для тех, кто не любит слишком много внимания уделять совместимости в образах. Лаконичные формы, базовые цвета и понятные сочетания — формула, которая упростит ежедневные сборы. Первый look, выстраиваемый вокруг черного пальто, — с прямыми джинсам из светлого денима и бланковой рубашкой свободного силуэта. Утеплить расслабленный аутфит поможет остромодный в этом сезоне вязаный жилет, напоминающий безрукавку из дедушкиного шкафа. Завершаем эксперимент текстильными кедами с клетчатым принтом в гамме образа и миниатюрной сумкой любого акцентного оттенка.

С классическими брюками

  1. Пальто «Снежная Королева» x Ruban, цена по запросу. 2. Бейсболка Lacoste x National Geographic, 6 480 руб. 3. Сумка CODE 28, 35 000 руб. 4. Жакет You Wanna, цена по запросу. 5. Брюки SILVASHI, цена по запросу. 6. Кроссовки Reebok, 12 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Многие скучают по офису, зато прогулки после рутинной работы дома никто не отменял. А чтобы базовые детали деловых аутфитов не лежали без дела, миксуем их в максимально удобные образы для длительных рандеву по улицам города. В этом деле паре свободных классических брюк и нашему главному герою, двубортному пальто, нет равных. Добавляем актуальный жакет-рубашку цвета серой дымки, массивные кроссовки футуристичного дизайна и прячемся под козырьком бейсболки. Финальный штрих — эффектная сумка-кисет из кожи с металлической фурнитурой.

С объемным платьем

  1. Ботинки Karl Lagerfeld, цена по запросу. 2. Клипсы Sexy Fish Jewelry, 7 500 руб. 3. Пальто «Снежная Королева» x Ruban, цена по запросу. 4. Берет Cocoshnick Headdress, цена по запросу. 5. Платье H&M, 2 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Третий выход на встречу с поздней осенью посвящаем сочетанию текстур. Кутаемся в объемное вязаное платье молочного цвета и компенсируем нежность брутальными ботинками-милитари на тракторной подошве. Миссию скрепить союз предоставляем черному пальто и не забываем о трендах. Кожаный берет быстро подружится с броскими клипсами разной длины. Доказательство идеальной совместимости деталей — в образах инфлюенсеров, которые мы собрали в нашей фотогалерее.

Алисия Родди

Фото: Instagram @lissyroddyy

Образ в духе подружки рокера можно преобразовать и добавить к нему щепотку элегантности. Следуем совету фэшионистки Алисии Родди и комбинируем платье-джемпер с лаконичными ботфортами на устойчивых каблуках и микросумкой.

Верхняя одежда занимает львиную долю внимания модниц — советуем утепляться стильно. Ранее мы рассказывали о самых актуальных пуховиках сезона, которые станут верными союзниками против «приветов» погоды. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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