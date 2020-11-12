3 нескучных способа носить одно и то же базовое пальто

Образ в духе подружки рокера можно преобразовать и добавить к нему щепотку элегантности. Следуем совету фэшионистки Алисии Родди и комбинируем платье-джемпер с лаконичными ботфортами на устойчивых каблуках и микросумкой.

Верхняя одежда занимает львиную долю внимания модниц — советуем утепляться стильно. Ранее мы рассказывали о самых актуальных пуховиках сезона, которые станут верными союзниками против «приветов» погоды. Подробнее читайте на Passion.ru.