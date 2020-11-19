От нежных кремовых до ультраярких: самые актуальные свитеры сезона
Фото: Instagram @natasupernova
Кремовые тона
Фото: Архивы пресс-служб
Проверено: вложение в свитер любого кремового оттенка будет самым выгодным. На звание лучшей инвестиции сезона претендуют остромодные модели с забавными воланами и любые вариации на тему вещи «с чужого плеча». Противостоять суровому климату будет гораздо проще, если добавить в модный арсенал базовый свитер крупной вязки и кашемировый джемпер. Уж они-то продемонстрируют стопроцентную совместимость и с брутальной кожей, и с денимом, и с плотными костюмными тканями.
Одну из вышеперечисленных теорий доказывает модный блогер Алисия Родди, которая выбрала гиперобъемный свитер фактурной вязки, и зарифмовала его с брюками из кожи молочного цвета. К аутфиту фэшионистка добавила узнаваемую it-bag от Chanel и пару массивных кроссовок в духе девяностых.
Взять модную заметку на вооружение решила и Наталья Водянова, которая показала уютный family-образ с дочерью Невой. А облюбовали девушки цвет шоколада и молочный, которые составили стильный контраст на селфи в Instagram.
Яркие джемперы и пуловеры
Фото: Архивы пресс-служб
Свое место под скупым ноябрьским солнцем нашли джемперы и пуловеры сочных оттенков, которые выполнят роль лекарства от хандры. На помощь в борьбе с серостью будней спешат насыщенные травянистые, небесно-голубые, лавандовые, конфетно-розовые оттенки. К ним снова присоединяется синий электрик, а также яркая охристая гамма. Смело разбавляем ими образы с бланковыми рубашками и денимом либо отдаем им главные роли в образах.
Берем пример с Виктории Бекхэм, которая часто экспериментирует с красочными джемперами. Причем и в образах для себя, и в коллекциях собственного бренда. Не так давно дизайнер поделилась домашним фото с супругом, на котором позирует в эффектных джинсах-клеш и свободном свитере кирпичного оттенка с рукавами цвета кобальта.
Объемные рукава
Фото: Архивы пресс-служб
«Драматичные» рукава в этом году приобрели и свитеры: тренд, который захватил платья в эстетике бохо-шик и блузы, переживает свой ренессанс и воплощается в изделиях крупной фактурной вязки. Демонстративно модные свитеры — те, в которых дизайнеры не поскупились на объем. И это отличная новость для любительниц тотального oversize: зимняя экипировка совмещает в себе максимальный комфорт и при этом вторит тенденциям.
Ранее мы рассказывали о самых актуальных пуховиках сезона. И на этот раз мы будем тонуть утопать с О-силуэтах, металлических текстурах и ярких оттенках. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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