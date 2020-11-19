От нежных кремовых до ультраярких: самые актуальные свитеры сезона

«Драматичные» рукава в этом году приобрели и свитеры: тренд, который захватил платья в эстетике бохо-шик и блузы, переживает свой ренессанс и воплощается в изделиях крупной фактурной вязки. Демонстративно модные свитеры — те, в которых дизайнеры не поскупились на объем. И это отличная новость для любительниц тотального oversize: зимняя экипировка совмещает в себе максимальный комфорт и при этом вторит тенденциям.

Ранее мы рассказывали о самых актуальных пуховиках сезона. И на этот раз мы будем тонуть утопать с О-силуэтах, металлических текстурах и ярких оттенках. Подробнее читайте на Passion.ru.