passion.ru

От нежных кремовых до ультраярких: самые актуальные свитеры сезона

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 16

Фото: Instagram @natasupernova

Столбики термометров заметно ушли в минус, и нам остается лишь кутаться в теплые объятья объемных свитеров. Модная константа зимнего гардероба не нуждается в представлении, но от стильных компаньонов не откажется. Судя по образам главных модниц Instagram, сочетать ее можно с чем угодно: от трикотажных треников до классических блейзеров и кожаных брюк. Рассказываем, какие свитеры претендуют на место фаворитов сезона!

Кремовые тона

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

H&M, 2 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Проверено: вложение в свитер любого кремового оттенка будет самым выгодным. На звание лучшей инвестиции сезона претендуют остромодные модели с забавными воланами и любые вариации на тему вещи «с чужого плеча». Противостоять суровому климату будет гораздо проще, если добавить в модный арсенал базовый свитер крупной вязки и кашемировый джемпер. Уж они-то продемонстрируют стопроцентную совместимость и с брутальной кожей, и с денимом, и с плотными костюмными тканями.

Instagram @lissyroddyy

Одну из вышеперечисленных теорий доказывает модный блогер Алисия Родди, которая выбрала гиперобъемный свитер фактурной вязки, и зарифмовала его с брюками из кожи молочного цвета. К аутфиту фэшионистка добавила узнаваемую it-bag от Chanel и пару массивных кроссовок в духе девяностых.

Наталья Водянова / Instagram @natasupernova

Взять модную заметку на вооружение решила и Наталья Водянова, которая показала уютный family-образ с дочерью Невой. А облюбовали девушки цвет шоколада и молочный, которые составили стильный контраст на селфи в Instagram.

Яркие джемперы и пуловеры

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Lacoste, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Свое место под скупым ноябрьским солнцем нашли джемперы и пуловеры сочных оттенков, которые выполнят роль лекарства от хандры. На помощь в борьбе с серостью будней спешат насыщенные травянистые, небесно-голубые, лавандовые, конфетно-розовые оттенки. К ним снова присоединяется синий электрик, а также яркая охристая гамма. Смело разбавляем ими образы с бланковыми рубашками и денимом либо отдаем им главные роли в образах.

Виктория и Дэвид Бекхэм / Instagram @victoriabeckham

Берем пример с Виктории Бекхэм, которая часто экспериментирует с красочными джемперами. Причем и в образах для себя, и в коллекциях собственного бренда. Не так давно дизайнер поделилась домашним фото с супругом, на котором позирует в эффектных джинсах-клеш и свободном свитере кирпичного оттенка с рукавами цвета кобальта.

Объемные рукава

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Laroom, 12 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

«Драматичные» рукава в этом году приобрели и свитеры: тренд, который захватил платья в эстетике бохо-шик и блузы, переживает свой ренессанс и воплощается в изделиях крупной фактурной вязки. Демонстративно модные свитеры — те, в которых дизайнеры не поскупились на объем. И это отличная новость для любительниц тотального oversize: зимняя экипировка совмещает в себе максимальный комфорт и при этом вторит тенденциям.

Ранее мы рассказывали о самых актуальных пуховиках сезона. И на этот раз мы будем тонуть утопать с О-силуэтах, металлических текстурах и ярких оттенках. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!