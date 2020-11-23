Джиджи Хадид в костюме цвета лазури умилила Сеть фото с 2-месячной дочкой

Вместо бесконечных съемок и дефиле Джиджи продолжает знакомство с ролью мамы. «Новый вид занятости и усталости» — прокомментировала фото звезда. Для прогулки на свежем воздухе Хадид выбрала актуальный спортивный костюм цвета лазури со свободным свитшотом и джоггерами. Поверх накинула длинный кардиган с объемными рукавами, а под ним спрятала малышку-дочку в детском костюме единорога. Дополнили look удобные угги цвета карамели, замиксованные с плотными полосатыми носками. Финальный штрих — черная шапка-бини и контрастной надписью и акцентное колье.

Фото Джиджи Хадид в роли заботливой мамы умили Сеть: поклонники не жалели эмоций. «Как же это мило!», «Ей так повезло, что вы — ее мама», «Маленький ангелок!», «Лучшее чувство!», «Идеальна, как и вы», «Умираю от умиления!» — пишут в комментариях.