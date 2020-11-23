passion.ru

Как обыграть хмурые осенние образы с помощью сочных оттенков

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 14

Фото: Instagram @leoniehanne

Ставка на цвет — стайлинг-трюк, который точно не проиграет ни солнечным летом, ни хмурой осенью. Главная установка сезона холодов — не прятать акцентные детали в дальний ящик и уж точно не идти на поводу у скучных оттенков. Сочные цвета — настоящая находка, которая спасет от хандры и составить идиллию с большинством теплых аутфитов. Яркость приобретают и карикатурно объемные пуховики, и свободные джемперы из кашемира, и даже самые суровые жакеты. Смотрим, какой палитрой пользуются главные модницы Instagram, и запасаемся тремя стильными вариациями!

Яркий пуловер

  1. Кроссовки Geox, 10 990 руб. 2. Брюки Silvashi, 5 250 руб. 3. Серьги Wanna? Be!, 4 500 руб. 4. Рубашка Calvin Klein Jeans, цена по запросу. 5. Пуловер Lacoste, 12 480 руб. 6. Сумка Arny Praht, 3 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Любители и профессионалы жанра casual в деле: расслабленный образ на основе расслабленных брюк-палаццо идеально подстраивается под любые планы. Теплый пуловер свободного силуэта, да еще и в травянисто-зеленом оттенке — настоящая находка, которая и согреет, и разбавит черно-белый контраст. Играем по правилам многослойности, надевая пуловер поверх бланковой рубашки из плотного хлопка — ее носим навыпуск. Добавляем пару массивных кроссовок вроде тех, что носили в девяностых, и миниатюрную сумку акцентного солнечно-желтого цвета.

Юбка из цветной экокожи

  1. Сумка CODE28, 39 000 руб. 2.Джемпер Uniqlo, 2 999 руб. 3. Очки Tom Ford, цена по запросу. 4. Сапоги Sandro, цена по запросу. 5. Юбка Akhmadullina Dreams, 5 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Микс в духе 60-х цитирует стиль Твигги, а вместе с тем — собирает все оттенки лазурного побережья. Цвет морской волны сливается с нежно-розовой пудрой и кремовым бежевым, и получается идиллия. А в ней — текстура мягкой овечьей шерсти завязывает дружбу с цветной экокожей, доказывая, что между стилем, теплом и комфортом стоит знак равенства. Вывод номер один: свободная водолазка молочного цвета — абсолютный мастхэв для десятков остромодных сочетаний. Второй — комбинация из юбки длины мини и высоких сапог с широким голенищем повышает градус соблазнительности на максимум. Вердикт однозначен: носить!

Акцентная сумка + пуховик цвета металлик

  1. Кроссовки Reebok x Cardi B, 8 499 руб. 2. Джемпер Calvin Klein Jeans, цена по запросу. 3. Панама Cocoshnick Headdress, цена по запросу. 4. Куртка Calvin Klein Jeans, 28 900 руб. 4. Джинсы Maje, цена по запросу. 5. Сумка Fetiche, 25 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Объемные пуховики цвета металлик собрали все овации в этом сезоне, поэтому за этой стильной экипировкой советуем отправиться как можно скорее. А рифмоваться она будет с чем угодно, и максимально выигрышно — с денимом. Берем на вооружение прямые джинсы с потертостями, добавляем уютный джемпер цвета теннисного мяча, а к нему — лиловую мини-сумку. Дело остается за малым — парой суперудобных кроссовок на массивной подошве и демонстративно модной панамой.

База всегда спешит на помощью, когда утренняя проблема под названием «нечего надеть» коварно пытается разрушить наш тайм-менеджмент. Мы придумали сразу три стильных способа обыграть классическое черное пальто и получили эффектные сочетания на все случаи жизни. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!