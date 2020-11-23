Как обыграть хмурые осенние образы с помощью сочных оттенков

Объемные пуховики цвета металлик собрали все овации в этом сезоне, поэтому за этой стильной экипировкой советуем отправиться как можно скорее. А рифмоваться она будет с чем угодно, и максимально выигрышно — с денимом. Берем на вооружение прямые джинсы с потертостями, добавляем уютный джемпер цвета теннисного мяча, а к нему — лиловую мини-сумку. Дело остается за малым — парой суперудобных кроссовок на массивной подошве и демонстративно модной панамой.

База всегда спешит на помощью, когда утренняя проблема под названием «нечего надеть» коварно пытается разрушить наш тайм-менеджмент. Мы придумали сразу три стильных способа обыграть классическое черное пальто и получили эффектные сочетания на все случаи жизни. Подробнее читайте на Passion.ru.