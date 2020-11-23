Как обыграть хмурые осенние образы с помощью сочных оттенков
Фото: Instagram @leoniehanne
Яркий пуловер
Фото: Архивы пресс-служб
Любители и профессионалы жанра casual в деле: расслабленный образ на основе расслабленных брюк-палаццо идеально подстраивается под любые планы. Теплый пуловер свободного силуэта, да еще и в травянисто-зеленом оттенке — настоящая находка, которая и согреет, и разбавит черно-белый контраст. Играем по правилам многослойности, надевая пуловер поверх бланковой рубашки из плотного хлопка — ее носим навыпуск. Добавляем пару массивных кроссовок вроде тех, что носили в девяностых, и миниатюрную сумку акцентного солнечно-желтого цвета.
Юбка из цветной экокожи
Фото: Архивы пресс-служб
Микс в духе 60-х цитирует стиль Твигги, а вместе с тем — собирает все оттенки лазурного побережья. Цвет морской волны сливается с нежно-розовой пудрой и кремовым бежевым, и получается идиллия. А в ней — текстура мягкой овечьей шерсти завязывает дружбу с цветной экокожей, доказывая, что между стилем, теплом и комфортом стоит знак равенства. Вывод номер один: свободная водолазка молочного цвета — абсолютный мастхэв для десятков остромодных сочетаний. Второй — комбинация из юбки длины мини и высоких сапог с широким голенищем повышает градус соблазнительности на максимум. Вердикт однозначен: носить!
Акцентная сумка + пуховик цвета металлик
Фото: Архивы пресс-служб
Объемные пуховики цвета металлик собрали все овации в этом сезоне, поэтому за этой стильной экипировкой советуем отправиться как можно скорее. А рифмоваться она будет с чем угодно, и максимально выигрышно — с денимом. Берем на вооружение прямые джинсы с потертостями, добавляем уютный джемпер цвета теннисного мяча, а к нему — лиловую мини-сумку. Дело остается за малым — парой суперудобных кроссовок на массивной подошве и демонстративно модной панамой.
База всегда спешит на помощью, когда утренняя проблема под названием «нечего надеть» коварно пытается разрушить наш тайм-менеджмент. Мы придумали сразу три стильных способа обыграть классическое черное пальто и получили эффектные сочетания на все случаи жизни. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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