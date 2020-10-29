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От ярких акцентов до микса текстур: с чем сочетать вещи в клетку в этом сезоне

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Алисия Родди

Фото: Instagram @lissyroddyy

Клетчатый принт — тренд не то чтобы очень свежий, но универсальный и уж точно вневременной. Сочетается с большинством деталей даже в самых эклектичных вариациях: от фактурного джерси и мягкого кашемира до брутальной кожи и денима. Хранить ему верность фэшионистки решили и в этом сезоне, вооружившись теплыми фланелевыми рубашками О-силуэтов, мини-юбками в духе свингующих шестидесятых и объемными пальто. Составляем безупречную экипировку на осень с модным гидом от Passion.ru!

В духе 60-х

  1. Сапоги Zara, 7 999 руб. 2. Юбка Mango, 3 299 руб. 3. Серьги Skye (poisondrop.ru), 6 300 руб. 4. Джемпер Uniqlo, 2 999 руб. 5. Сумка Pinko, 34 575 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Цитируем эстетику свободолюбивых шестидесятых, вспоминая культовые образы Джейн Биркин и Твигги. Эта эпоха подарила нам моду на длину мини, и мы призываем вас совершать оммаж этой детали как можно чаще. Берем курс на соблазнительность и добавляем короткую юбку из фактурного материала в клетку «гусиный шаг» в образы на каждый день и для вечеринок. Контраст черного и белого разбавляем акцентными цветами. Мы отдаем главную роль свободному джемперу насыщенного цвета лаванды и гарантируем, что этот ход точно сработает. Сапоги с широкими голенищами составят достойную пару образу.

Жакет-рубашка + деним

  1. Кеды Karl Lagerfeld, цена по запросу. 2. Рубашка «Снежная Королева» x Lina Dembikova, 8 490 руб. 3. Панама Cocoshnick Headdress, цена по запросу. 4. Джинсы Mango, цена по запросу. 5. Футболка Futureisnown x AliExpress, 5 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Крупная многоцветная клетка плюс мягкая текстура шерсти — формула максимальной уверенности перед встречей с холодами. Миксуем с принтованными футболками и остромодными джинсами-клеш, снова занявшими место в авангарде трендов. Лавируем между casual и гранжевыми мотивами и получаем расслабленный образ для долгих осенних прогулок. А чтобы чувствовать себя легко и комфортно, добавляем пару стильных кед и нового фаворита из арсенала аксессуаров — панаму.

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Sandro, 49 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Жакеты-рубашки и плотные фланелевые модели претендуют на ключевые роли в вашем гардеробе. И это беспроигрышное решение для тех, кто утром спешит в офис, а вечером — на встречу с друзьями. О-силуэт, объемные рукава, асимметричный низ и клетка — мотивы, которые приведут к стопроцентному попаданию в тренд.

Два вида клетки в одном образе

  1. Ботильоны Portal, 8 990 руб. 2. Рубашка H&M, 1 199 руб. 3. Пальто Sandro, 63 900 руб. 4. Сумка Michael Michael Kors, цена по запросу. 5. Брюки H&M, 3 499 руб. 6. Жилет Mango, 2 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Любимец британской короны — клетчатый паттерн «принц Уэльский» или гленчек. Неброский, но эффектный — это о нем. В разных цветовых вариациях он появляется и в «монументальных» костюмах из лучших сценариев power dressing, «плечистых» пальто и юбках-карандашах. Предлагаем сделать ставку на орехово-карамельную гамму и зарифмовать два вида клетки в одном образе. Выигрышный ход — брюки-палаццо с неброским клетчатым принтом плюс светлое пальто в родственных тонах. Жонглируем еще одним трендом — теплыми безрукавками, будто позаимствованных из дедушкиного шкафа. Их носим поверх удлиненных бланковых рубашек, а заодно утепляемся.

Ранее мы обсуждали, как носить и с чем сочетать кардиганы — настоящее спасение в сезон холодов. Ловко балансируем между тенденциями и составляем сразу три стильных образа. Модный гид ищите на Passion.ru.

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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