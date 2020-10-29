От ярких акцентов до микса текстур: с чем сочетать вещи в клетку в этом сезоне
Фото: Instagram @lissyroddyy
В духе 60-х
Фото: Архивы пресс-служб
Цитируем эстетику свободолюбивых шестидесятых, вспоминая культовые образы Джейн Биркин и Твигги. Эта эпоха подарила нам моду на длину мини, и мы призываем вас совершать оммаж этой детали как можно чаще. Берем курс на соблазнительность и добавляем короткую юбку из фактурного материала в клетку «гусиный шаг» в образы на каждый день и для вечеринок. Контраст черного и белого разбавляем акцентными цветами. Мы отдаем главную роль свободному джемперу насыщенного цвета лаванды и гарантируем, что этот ход точно сработает. Сапоги с широкими голенищами составят достойную пару образу.
Жакет-рубашка + деним
Фото: Архивы пресс-служб
Крупная многоцветная клетка плюс мягкая текстура шерсти — формула максимальной уверенности перед встречей с холодами. Миксуем с принтованными футболками и остромодными джинсами-клеш, снова занявшими место в авангарде трендов. Лавируем между casual и гранжевыми мотивами и получаем расслабленный образ для долгих осенних прогулок. А чтобы чувствовать себя легко и комфортно, добавляем пару стильных кед и нового фаворита из арсенала аксессуаров — панаму.
Фото: Архивы пресс-служб
Жакеты-рубашки и плотные фланелевые модели претендуют на ключевые роли в вашем гардеробе. И это беспроигрышное решение для тех, кто утром спешит в офис, а вечером — на встречу с друзьями. О-силуэт, объемные рукава, асимметричный низ и клетка — мотивы, которые приведут к стопроцентному попаданию в тренд.
Два вида клетки в одном образе
Фото: Архивы пресс-служб
Любимец британской короны — клетчатый паттерн «принц Уэльский» или гленчек. Неброский, но эффектный — это о нем. В разных цветовых вариациях он появляется и в «монументальных» костюмах из лучших сценариев power dressing, «плечистых» пальто и юбках-карандашах. Предлагаем сделать ставку на орехово-карамельную гамму и зарифмовать два вида клетки в одном образе. Выигрышный ход — брюки-палаццо с неброским клетчатым принтом плюс светлое пальто в родственных тонах. Жонглируем еще одним трендом — теплыми безрукавками, будто позаимствованных из дедушкиного шкафа. Их носим поверх удлиненных бланковых рубашек, а заодно утепляемся.
Ранее мы обсуждали, как носить и с чем сочетать кардиганы — настоящее спасение в сезон холодов. Ловко балансируем между тенденциями и составляем сразу три стильных образа. Модный гид ищите на Passion.ru.
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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