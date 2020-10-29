От ярких акцентов до микса текстур: с чем сочетать вещи в клетку в этом сезоне

Любимец британской короны — клетчатый паттерн «принц Уэльский» или гленчек. Неброский, но эффектный — это о нем. В разных цветовых вариациях он появляется и в «монументальных» костюмах из лучших сценариев power dressing, «плечистых» пальто и юбках-карандашах. Предлагаем сделать ставку на орехово-карамельную гамму и зарифмовать два вида клетки в одном образе. Выигрышный ход — брюки-палаццо с неброским клетчатым принтом плюс светлое пальто в родственных тонах. Жонглируем еще одним трендом — теплыми безрукавками, будто позаимствованных из дедушкиного шкафа. Их носим поверх удлиненных бланковых рубашек, а заодно утепляемся.

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