Целует, значит, любит. Так все думают в 16 лет. Через 20 лет многое меняется, но как можно не целовать любимого человека, мы все равно отказываемся понимать. А это происходит сплошь и рядом.

Наталья Романовская, сексолог и психолог, эксперт Международной сети «Тренинг-центр СЕКС.РФ»

«Почему ты меня не целуешь?» — «Не люблю». — «Меня?» — «Целоваться!» Примерно такой диалог часто может происходить между супругами. Она не мыслит своей жизни без поцелуев, он не понимает, зачем нужен этот обмен жидкостями. Причем если так было всегда, то женщина со временем смиряется. Хуже, если раньше он любил целоваться, а сейчас вдруг перестал — конечно, вы начнете придумывать много разных неприятных объяснений, не имеющих ничего общего с реальностью. Наиболее типичные реальные причины мужской «нецелованности» сейчас разберем. Просто не любит целоваться Вполне возможно, ему действительно не нравится целоваться. В начале отношений, когда эмоции и страсть зашкаливают, людям все время хочется прикасаться друг к другу — руками, ногами, губами, лбами, плечами. Но проходит время, человек успокаивается — и на первый план выходят его обычные привычки. И получается самый настоящий секс-конфликт. Решить его самостоятельно очень сложно. Поможет либо психотерапевт, либо специальный тренинг. Но в любом случае, на его решение должны быть настроены оба.

Не выносит прикосновений Тут мы уже можем говорить о некоей психологической травме. Чаще всего они происходят в детстве. Если мама не обнимала, не целовала ребенка достаточное количество раз, если была груба, возможно, даже била его (в советское время наказание ремнем считалось вполне нормальным явлением), то он может не любить прикосновения в общем. Таких людей видно сразу. Они никогда не целуются с друзьями при встрече, лишний раз не подадут руку в знак приветствия, а ограничатся кивком или помашут издалека, они не выносят объятий даже с близкими людьми, а если это все же приходится делать, то они постараются поскорее высвободиться. Казалось бы, ситуация тупиковая. Но выход есть. Поможет телесно ориентированный психотерапевт. Занятия с ним проходят в разговорах и с выполнением целого комплекса специальных упражнений, способных научить человека воспринимать прикосновения адекватно, а потом и полюбить их. У него болит живот