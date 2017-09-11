Почему муж не целуется: у него болит живот и другие уважительные причины
«Почему ты меня не целуешь?» — «Не люблю». — «Меня?» — «Целоваться!» Примерно такой диалог часто может происходить между супругами. Она не мыслит своей жизни без поцелуев, он не понимает, зачем нужен этот обмен жидкостями. Причем если так было всегда, то женщина со временем смиряется. Хуже, если раньше он любил целоваться, а сейчас вдруг перестал — конечно, вы начнете придумывать много разных неприятных объяснений, не имеющих ничего общего с реальностью. Наиболее типичные реальные причины мужской «нецелованности» сейчас разберем.
Просто не любит целоваться
Вполне возможно, ему действительно не нравится целоваться. В начале отношений, когда эмоции и страсть зашкаливают, людям все время хочется прикасаться друг к другу — руками, ногами, губами, лбами, плечами. Но проходит время, человек успокаивается — и на первый план выходят его обычные привычки. И получается самый настоящий секс-конфликт. Решить его самостоятельно очень сложно. Поможет либо психотерапевт, либо специальный тренинг. Но в любом случае, на его решение должны быть настроены оба.
Не выносит прикосновений
Тут мы уже можем говорить о некоей психологической травме. Чаще всего они происходят в детстве. Если мама не обнимала, не целовала ребенка достаточное количество раз, если была груба, возможно, даже била его (в советское время наказание ремнем считалось вполне нормальным явлением), то он может не любить прикосновения в общем. Таких людей видно сразу. Они никогда не целуются с друзьями при встрече, лишний раз не подадут руку в знак приветствия, а ограничатся кивком или помашут издалека, они не выносят объятий даже с близкими людьми, а если это все же приходится делать, то они постараются поскорее высвободиться. Казалось бы, ситуация тупиковая. Но выход есть. Поможет телесно ориентированный психотерапевт. Занятия с ним проходят в разговорах и с выполнением целого комплекса специальных упражнений, способных научить человека воспринимать прикосновения адекватно, а потом и полюбить их.
У него болит живот
Причиной отсутствия поцелуев могут стать даже кишечные или желудочные заболевания. Из-за них часто бывает неприятный запах изо рта. В данном случае не имеет значения, на какой стадии находятся ваши отношения — только познакомились или прожили вместе 15 лет. Каким бы родным человеком ни считал вас муж, он будет избегать близости. Имеется в виду близость губ. Обратите внимание: мужчина, избегающий поцелуев, и в сексе предпочитает позы, которые их исключат. Мужчина сзади, женщина сверху спиной к партнеру, догги-стайл. Он просто не сможет расслабиться, думая, что его дыхание может быть вам неприятно. Решение в данном случае довольно простое: устранить причину запаха, то есть пройти обследование. В случае с мужчинами это непросто, увы, они идут к врачу, когда уже нет сил терпеть.
У вас проблемы с желудком или зубами
Вполне возможно, неприятный запах изо рта не у него, а у вас. Но муж боится вас обидеть и молчит. Спросите напрямую. Ну и в плановом порядке показаться стоматологу и гастроэнтерологу тоже стоит.
Он не изжил свои детские комплексы
Часто бывает, что причиной комплексов становятся первые неудачные опыты. Принято думать, что это относится только к сексу, но нет, проблема гораздо глобальнее. Это относится ко всему, и к поцелуям, конечно, тоже. Если в период нежного возраста (а он у мальчиков длится дольше, чем у девочек — лет до 20), какая-то дама вдруг сказала, что юноша плохо целуется (возможно, даже сказала не лично ему) — это трагедия. Кто-то ринется доказывать, что это не так, пересмотрит тысячу французских фильмов и перечитает Камасутру, а кто-то пожмет плечами и решит, что лучше просто не целоваться. И практика показывает, что последних большинство. Потому что настоящий мужик в нашем обществе не может заморачиваться по таким вопросам, как поцелуй. Считается, что целоваться должны любить только женщины. И это тоже секс-конфликт в чистом виде. А с детскими комплексами — только к психотерапевтам.
Фото: shutterstock/vostock