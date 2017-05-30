Чистка зубов — рутинная ежедневная гигиеническая процедура. Но оказывается, не все это делают правильно, совершая порой множество ошибок. Passion.ru вместе с экспертом решил разобраться в этом вопросе досконально.

Вероника Рыжова Главный врач, врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург

Выбираете не ту зубную щетку

В погоне за идеально белыми зубами мы забываем о том, что помимо цвета есть еще и другие потребности. Зубы должны быть здоровыми, а значит, травмировать жесткой щетиной без специальных показаний их не стоит. Это как история со скрабами: если их каждый день наносить на кожу лица, пользы они не принесут.

Какую же щетку выбрать? Универсальное решение — щетка с мягкими щетинками или щетинками средней жесткости. Большинство стоматологов считают, что именно такая щетка лучше всего удаляет зубной налет и остатки пищи.

Покупаете неподходящую пасту

История с пастой напоминает выбор зубной щетки. Мы часто ориентируемся на эстетику, а не на здоровье зубов и, что важно, десен. В идеале, конечно, пасту вам должен подобрать стоматолог.

Мы советуем комбинировать кремообразные и гелевые текстуры, а также учитывать особенности воды в вашем регионе. Вряд ли вы чистите зубы питьевой водой, поэтому не спешите позитивно реагировать на фтор в составе зубной пасты. Может быть, именно его в той воде, что течет у вас из-под крана, и так достаточно. В таком случае выбирайте пасты, которые подходят для чувствительных зубов. В них содержание фтора ниже.

Есть и особые случаи, например, после процедуры отбеливания нужна специальная паста. Если вы страдаете заболеванием десен, то ищите пасты с экстрактами трав в составе. Для чувствительных зубов подойдут фториды либо соединения кальция, которые будут снижать эту особенность.