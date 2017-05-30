Те из нас, кто медицинских институтов не заканчивал, но из школьного курса анатомии что-то помнит, чаще всего думают, что проглоченная еда именно крепким раствором соляной кислоты и «переваривается». Это заблуждение. На самом деле пищу расщепляют ферменты.

Пепсиногены и пепсин способствуют перевариванию белков и нормальной эвакуации пищи из желудка, стимулируют функцию поджелудочной железы, обеспечивают антибактериальный эффект. Татьяна Понкратова Врач клинической лабораторной диагностики медицинской компании «Инвитро»

Но пепсин работает только в кислой среде. То есть если бы соляной кислоты в нашем желудке не было, то расщепления веществ не происходило бы. Однако изменение ее количества (причем в любую сторону) вредно и даже опасно. Повышенная кислотность, как можно догадаться, приводит к повреждению стенок желудка — к гастриту и язве. Пониженная нередко ассоциируется с раком. В последнем случае, правда, причинно-следственные связи не очень ясны: то ли из-за низкой кислотности развивается онкологический процесс, то ли наоборот — в присутствии атипичных клеток кислотность снижается.