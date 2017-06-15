Когда вы узнаете об измене, хочется рыдать, прыгать с балкона или писать на двери любовницы похабные слова. Наш эксперт рассказывает, как надо поступать в первый момент, чтобы не натворить глупостей, и что делать дальше, если вы хотите сохранить отношения.

Наталья Толстая Психолог, писательница, телерадиоведущая

Если вас только что окатило с ног до головы дурной вестью, то инстинктивно вам хочется бурной активности: бить посуду, ругаться с мужем, угрожать разводом или самоубийством. У вас состояние аффекта, поэтому все, что вы сделаете в первые восемь часов после того, как выясните правду, будет ошибкой. Поэтому для начала ложитесь спать (пусть даже для этого придется выпить успокоительные) или снимите острый стресс другим способом (подойдет любой опробованный метод: от алкоголя и вызова рвоты до медитации и спорта).

Как только вы проспитесь (и уже не захотите причинять себе вред), уезжайте. Отправляйтесь в другую страну, чтобы границы сдерживали ваш яростный порыв вернуться и набить супругу физиономию. Если нет денег, летите к маме, обнимитесь с яблонькой, поскулите — дайте себе две недели на то, чтобы проплакаться. Этот срок полезен еще и потому, что вам надо предстать перед окружающими в образе мученицы. Иначе, если вы сыграете роль фурии, мужу будет легче оправдать себя, почему он вдруг ушел к прекрасной женщине и ничего вам не оставил.

После того как вы чуть оклемаетесь, принимайте решение по поводу будущего. По большому счету, выбор у вас невелик: рубить канаты и отправляться в свободное плавание на поиски мужчины, который вас оценит, или возвращать супруга в семью и делать вид, что никакие черные кошки и большегрудые блондинки между вами не пробегали.

В первом случае психолог вам понадобится позже для восстановления самооценки и доверия к мужчинам, а во втором он нужен прямо сейчас — чтобы понять, как себя вести, чтобы супруг вновь увидел в вас женщину мечты.