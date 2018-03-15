Поговорить, казалось бы, самый очевидный совет. Но четкий деловой разговор с подробной инструкцией может мужчину шокировать — и вы просто потеряете любовника. Следует помнить, что важную информацию об интимных отношениях мы воспринимаем через призму своего языка любви. И если язык любви вашего мужчины не общение, а, например, подарки, то раскрыть его вам будет сложно. Но попытаться стоит!

5 языков любви:

акты служения,

слова одобрения,

качественное время,

получение подарков,

физические прикосновения.

В идеале вы должны использовать все пять, чтобы ваш партнер правильно вас понимал.

Акты служения

К актам служения никогда не нужно принуждать. Помните: просьбы дают право выбора, требования останавливают течение любви. Для объяснения на этом языке хорошо подходят ролевые игры. Это очень простой способ одновременно донести до мужчины все свои пожелания в сексе. Исполните роль строгой учительницы, которая дает ученику урок: записать и запомнить все эрогенные зоны своей наставницы. А потом учительница проверяет, как усвоен материал. Шикарный завтрак, приготовленный вами после бурной ночи, во время которой вы оба получили удовольствие, будет прекрасным закреплением результата.

Слова одобрения