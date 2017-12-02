Не всякая приличная супружеская пара решится вдруг наведаться в секс-шоп, даже если это всего лишь онлайн-магазин. А «просто секс» для них уже превратился в рутину. Что же делать?

Ольга Штерн сексолог, российский эксперт компании Fun Factory, мирового производителя игрушек для взрослых

Вокруг нас гораздо больше возбуждающих вещей, чем мы можем себе представить. Любой аксессуар при умелом использовании легко превращается в удивительный подручный материал для эротического творчества. И это может не только расширить вашу чувственность и отправить вас на вершину удовольствия, но и подарить незабываемые минуты блаженства вашему партнеру. Кисточки для макияжа

Мы с огромным удовольствием машем кистью по лицу, не задумываясь, что с неменьшим (с гораздо большим даже!) наслаждением можно водить кисточками по другим частям тела. Очень удачно, если у вас найдется большой набор кистей разной толщины и степени жесткости — возможны очень разные чувственные опыты. Начнем с простейшего: возьмите мягкую кисть для завершения макияжа или даже пуховку для пудры. Представьте, что кисточка — это бабочка, а тело вашего партнера или ваше собственное — холмы и долины, украшенные цветами. Ваши легкие и неожиданные движения имитируют прикосновения крыльев. Движения нежные, порхающие, плавные и возникающие в неожиданных местах. Особенно приятно, если вы возьмете по кисточке в каждую руку и хаотично будете ими прикасаться к коже любимого. Перья

Подобная эротическая игра возникла много лет назад, когда павлиньи перья выдавались императором за верную службу. Для такого массажа можно использовать как отдельные перья, так и целые перьевые веера, которые продаются в маскарадных магазинах (а перед Новым годом — так вообще в любом супермаркете). Особенно сильно поглаживания будут ощущаться в паховой области, между бедрами и на шее. Главное, дать пространство творчеству и не бояться экспериментировать. Кусочек меха

Отстегните меховой воротник от пуховика или возьмите пояс от шубы. И будет совсем хорошо, если у вас найдутся меховые рукавички (лучше из кролика, чем из мутона, конечно). Прикосновение мягкого меха отличается от прикосновения кисточки или перышка. А можно попробовать сочетать то и другое: в одной руке кисточка или перья, а в другой кусочек меха — вы можете подарить себе или партнеру необыкновенные ощущения! Шелковый платок

Прикосновения к любой части тела через шелковую ткань воспринимаются иначе: легкий охлаждающий эффект и повышенная нежность. И если вы еще не пробовали ласкать интимные зоны вашего мужчины с помощью данного аксессуара, то обязательно поэкспериментируйте. Лепестки цветов

Неожиданные ощущения подарят медленные и плавные прикосновения живыми лепестками цветов. Причем разные стороны лепестков будут восприниматься совершенно иначе. Бусы