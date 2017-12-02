Эротические гаджеты: 6 подручных материалов
Вокруг нас гораздо больше возбуждающих вещей, чем мы можем себе представить. Любой аксессуар при умелом использовании легко превращается в удивительный подручный материал для эротического творчества. И это может не только расширить вашу чувственность и отправить вас на вершину удовольствия, но и подарить незабываемые минуты блаженства вашему партнеру.
Кисточки для макияжа
Мы с огромным удовольствием машем кистью по лицу, не задумываясь, что с неменьшим (с гораздо большим даже!) наслаждением можно водить кисточками по другим частям тела. Очень удачно, если у вас найдется большой набор кистей разной толщины и степени жесткости — возможны очень разные чувственные опыты. Начнем с простейшего: возьмите мягкую кисть для завершения макияжа или даже пуховку для пудры. Представьте, что кисточка — это бабочка, а тело вашего партнера или ваше собственное — холмы и долины, украшенные цветами. Ваши легкие и неожиданные движения имитируют прикосновения крыльев. Движения нежные, порхающие, плавные и возникающие в неожиданных местах. Особенно приятно, если вы возьмете по кисточке в каждую руку и хаотично будете ими прикасаться к коже любимого.
Перья
Подобная эротическая игра возникла много лет назад, когда павлиньи перья выдавались императором за верную службу. Для такого массажа можно использовать как отдельные перья, так и целые перьевые веера, которые продаются в маскарадных магазинах (а перед Новым годом — так вообще в любом супермаркете). Особенно сильно поглаживания будут ощущаться в паховой области, между бедрами и на шее. Главное, дать пространство творчеству и не бояться экспериментировать.
Кусочек меха
Отстегните меховой воротник от пуховика или возьмите пояс от шубы. И будет совсем хорошо, если у вас найдутся меховые рукавички (лучше из кролика, чем из мутона, конечно). Прикосновение мягкого меха отличается от прикосновения кисточки или перышка. А можно попробовать сочетать то и другое: в одной руке кисточка или перья, а в другой кусочек меха — вы можете подарить себе или партнеру необыкновенные ощущения!
Шелковый платок
Прикосновения к любой части тела через шелковую ткань воспринимаются иначе: легкий охлаждающий эффект и повышенная нежность. И если вы еще не пробовали ласкать интимные зоны вашего мужчины с помощью данного аксессуара, то обязательно поэкспериментируйте.
Лепестки цветов
Неожиданные ощущения подарят медленные и плавные прикосновения живыми лепестками цветов. Причем разные стороны лепестков будут восприниматься совершенно иначе.
Бусы
Интимный массаж бусами может стать действительно якорной техникой. На любое романтическое свидание добавьте к вашему образу нитку бус (желательно из натуральных камней и без застежки). А когда по итогу вечера вы приблизитесь к кульминационному интимному моменту, снимите с себя все, кроме этого украшения. В сочетании с силиконовой смазкой и вашими ловкими движениями, нитка бус превращается в эротический бикфордов шнур и приводит к взрыву! Наибольший эффект, естественно, достигается при прокатывании-обматывании бус в самых интимных местах. Но и перебирание бусами, например, между пальцев ног вас приятно удивит. Главное, не забудьте про лубриканты: по сухому телу бусы плохо скользят и будет не так приятно.
Какие бы аксессуары вы бы ни использовали, соблюдайте гигиену и не ограничивайте себя в творческом порыве. И оглянитесь вокруг: вдруг обнаружите еще что-то эротическое.
Фото: Shutterstock