С наступлением холодов каждая из нас задумывается о приобретении пальто из меха. Выбор слишком огромен и так легко запутаться. Впрочем, как говорят специалисты, к вложению денег в мех стоит относиться так же внимательно, как к вложению в ценные бумаги. Что нужно знать, когда отправляетесь за своей первой шубой, читайте в этом материале.

Четко определитесь с целью покупки Первый шаг, который вы должны сделать, прежде, чем приобрести шубу своей мечты - определиться с целью покупки. Да-да. Не все так просто! Если вы большую часть времени проводите за рулем - приобретать длинные модели практически бессмысленно. Да и в общественный транспорт заходить в "соболях" за полмиллиона приятного мало. Впрочем, обычно на выбор шубы влияет скорее некоторая химия между вами и этой самой шубой. Если ее нет и у вас не горят глаза - идите дальше. Изучите как можно больше моделей, чтобы найти по-настоящему свой вариант.

Изучите виды меха Конечно, можно особо не выбирать, и, если бюджет позволяет, остановиться на классической норке. Но стоит учитывать, что существует огромное количество шуб из других видов натурального меха. Более бюджетный кролик, например, смотрится так же объемно и ярко, как норка. Мех лисы - сделает пальто еще более пушистым, поэтому его чаще всего испольщуют для оторочки воротника. Овчина - самая дешевая и самая универсальная, особенно в уловиях сырой российской зимы такой мех может дольше сохранять товарный вид. Кроме того, шубы могут быть из меха ламы, рыси или других животных. Все зависит от ваших предпочтений и объема кошелька. При выборе меха стоит обращать внимание на блеск, равномерность волосков и цвет. Кроме того, важно также уточнить из какой страны был доставлен материал. Так лучшие шкуры енота доставляют из США и Канады, лису - из Скандинавии, соболя и рыси - из России и стран СНГ. Обязательно проверьте не окрашен ли мех искусственно! Особенно это кассется меха норки. Краса делает его жестким, а отдельные волоски более хрупкими. Другие шкурки чаще всего окрашиваются для улучшения цвета и это мало влияет на состояние ворса.

Определитесь с ценовым порогом Конечно, меховые пальто - удовольствие не из дешевых. Впрочем, если вы уже решились на это вложение, стоит все-таки опредлить максимально допустимый порог трат и рассматривать изделия только в этом ценовом диапазоне. Вероятность того, что вам скорее понравится шуба на пару десятков тысяч дороже слишком велика. Если у вас, например, бюджет ограничен 100-150 тыс рублей - специалисты советуют приобретать лучше шубу из хорошего меха енота, нежели из некачественной норки.

Узнайте состав шубы Вы уже практически определились с выбором? Уточните у продавца из цельного ли куска изготовлено пальто или из нескольких. Запомните, что цельный мех значительно дороже. Желательно искать пальто с французским подкладом, который не прикрепляется к меху на подоле. Обязательно проверьте нижнюю часть меха, кожа должна быть будто бы промасленной и податливой, вне зависимости от того, цельное изделие или нет.

Учтите ваши особенности Меховое пальто, как всякая верхняя одежда, будет выглядеть на вас отлично, только при грамотном подборе размера. Посмотрите, не висит ли шуба на плечах, комфортно ли вам в рукавах и на груди. Не расходятся ли пуговицы и не запутываетесь ли вы в подолах при ходьбе. Планируете надевать под шубу блейзер или объемный свитер? Берите их на примерку! Только так получится угадать точный размер. Обратите внимание также на цветовую гамму. Холодные или же наоборот темные оттенки подходят под ваш цвет кожи, не простит ли вас этот тип меха. Все решено? Покупайте! И не забудьте о специальных средствах для ухода за мехом.