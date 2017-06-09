Есть еще на свете люди, стесняющиеся сходить в секс-шоп за игрушкой и предпочитающие использовать подручные средства.

Об этом вы все уже знаете

Ни крем, ни сметана, ни сливки - не туда!

А также существуют «всеядные» любители эротических экспериментов. И граждане, которые отправляют вглубь тела посторонние предметы не утехи ради, а вроде бы пользы для. Если вы из их числа, то учтите, что вот эти штуки и вещества лучше держать подальше от гениталий.

Фрукты, овощи, сосиски

Клубника и бананы — вообще символы эротических игр. А сосиски просто по форме напоминают нужные предметы.

Ситофилия, или игра с едой, может носить сексуальный и несексуальный характер. Сексуальную ситофилию относят к форме фетишизма. Девушки, имеющие склонность к ситофилии, заменяют вибратор сосисками, бананами, огурцами, морковью. И не задумываются о последствиях. Инна Кондрашова к.м.н., акушер-гинеколог медицинского центра «Атлас»

От фермы до прилавка пищевые продукты подвергаются обработке пестицидами и нитратами. Остатки этих химических соединений на шкурке могут привести к воспалительным процессам. Бананы в кожуре могут травмировать стенки влагалища, без кожуры — развалиться внутри... И все ради чего? Хотите объяснять гинекологу, как вы случайно упали на банан?

Масло

Растительное, сливочное, вазелиновое — самый худший вариант интимной смазки. Равно, кстати, как и взбитые сливки. Во-первых, масляная пленка перекрывает доступ воздуха к слизистым, что очень способствует развитию анаэробных патогенных бактерий. Во-вторых, все латексные предметы жирорастворимы — так что презерватив, попавший в промасленное отверстие, уже не сможет выполнять защитных функций. Ну и, в-третьих, жир — хорошая питательная среда для бактерий и грибов.

Душ

Душ — прекрасный инструмент для мастурбации, если направлять его исключительно на клитор. Но вода, под напором направленная во влагалище, вымоет вам всю микрофлору.

Даже спринцевание не приветствуется гинекологами. Дисбактериоз влагалища почти всегда приводит к воспалению. Будьте внимательны. Ольга Штерн сексолог, российский эксперт компании Fun Factory

Градусник

Только не ртутный!!! У него такое тонкое стекло… И, кстати, идея измерить базальную температуру (например, для вычисления овуляции) во влагалище, а не в прямой кишке, вообще ни на градус не приблизит вас к желанной беременности.

Бытовые «вибраторы»

Сразу скажем, электрические зубные щетки, мобильные телефоны, дрели, электрошокеры и прочие вибрирующие предметы не заменят настоящего вибратора. Они не вызовут нужного возбуждения, только заразу занесете. Вряд ли вы станете стерилизовать телефон средствами, предназначенными для фаллоимитаторов. Телефон жалко. А себя?

На телефонах больше микробов, чем на унитазе. Ученые из Национального центра клеточной науки в Пуне, проанализировав 27 экранов мобильных телефонов, обнаружили 515 различных типов бактерий и 28 разновидностей грибов. Инна Кондрашова

Предметы с мелкими деталями

Легко догадаться, что любая мелкая деталь может легко отвалиться и остаться внутри. И извлечь ее без помощи врачей будет практически невозможно.

Даже присматриваясь к дизайнерскому фаллосу со стразами, тысячу раз подумайте перед тем, как использовать его по назначению. Не все фаллоимитаторы предназначены для практического применения. Ольга Штерн

Дилдо большого размера

Не стоит верить во все происходящее в порнофильмах. И то, что гигантские фаллосы продаются в секс-шопах, отнюдь не значит, что они подходят всем, кто в принципе не против секса. Обычному неподготовленному человеку большие дилдо могут повредить стенки влагалища или анального отверстия, вызвать микротравмы и трещины.

Анальные стимуляторы

Теоретически можно: использовать по назначению, помыть, продезинфицировать, зайти с другой стороны… Но лучше все-таки для разных видов секса иметь разные стимуляторы.

Флаконы

Этот пункт мы вообще прописываем на всякий случай. Ни один нормальный человек, имея под рукой все вышеперечисленные относительно доступные предметы, не станет запихивать в себя флаконы и бутылки… Но логика бывает извращенной: что не запрещено, то можно. Так вот, флаконы тоже нельзя! Даже идеально обтекаемых фаллических форм. Даже от дезодорантов.

При попадании во влагалище жидкости из флакона возрастает риск химического ожога слизистой оболочки. При выборе геля для душа овальной формы или нового вибратора лучше выбирайте второй вариант. Инна Кондрашова

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