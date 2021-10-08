Юлия Пересильд: роман с режиссером, «соревнование» с Крузом и другие факты о первой актрисе в космосе

Кто же такая Юлия Пересильд, про которую в последние дни говорит весь мир и чей портрет зарубежные издания публикуют на первых полосах? Почему именно ее выбрали для работы в космосе и как она готовилась к тому, чтобы войти в историю?

37-летняя Юлия Пересильд — одна из самых известных российских киноактрис и ведущая артистка Московского драматического театра на Малой Бронной. Она сыграла более чем в 70 фильмах, многие из которых имеют очень высокие рейтинги и похвалу критиков («Палач», «Невеста», «Угрюм-река», «Медиатор» и многие другие).

Юлия родилась в Пскове в обычной семье: отец (с эстонскими корнями) был иконописцем, а мать — воспитателем в детском саду. После окончания школы Пересильд решила пойти по стопам матери и стать педагогом. Девушка даже поступила на филологический факультет профильного вуза. Но отучилась она там всего год. К своему счастью и радости поклонников, Юлия вовремя поняла, что ее призвание — играть. Но о поступлении в вуз она не сказала даже родителям.