Юлия Пересильд: роман с режиссером, «соревнование» с Крузом и другие факты о первой актрисе в космосе

Юлия Пересильд: роман с режиссером, «соревнование» с Крузом и другие факты о первой актрисе в космосеКак россиянка обошла Тома Круза и стала мировой знаменитостью.
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Фото: East News
Подготовку Пересильд и Шипенко к полету «Первый канал» показывал в спецпроекте «Вызов: первые в космосе». Многие скептики до сих пор подвергают сомнению факт, что актриса и режиссер на самом деле находятся на МКС. Неверующие утверждают: всех развели и картину про спасение космонавтов снимают в павильонах «Мосфильма». Но кадры, которые регулярно демонстрируют в выпусках новостей, доказывают, что Юлия и Клим на самом деле покинули Землю.
Фото: Кадр "Первого канала"
Кто же такая Юлия Пересильд, про которую в последние дни говорит весь мир и чей портрет зарубежные издания публикуют на первых полосах? Почему именно ее выбрали для работы в космосе и как она готовилась к тому, чтобы войти в историю?
37-летняя Юлия Пересильд — одна из самых известных российских киноактрис и ведущая артистка Московского драматического театра на Малой Бронной. Она сыграла более чем в 70 фильмах, многие из которых имеют очень высокие рейтинги и похвалу критиков («Палач», «Невеста», «Угрюм-река», «Медиатор» и многие другие).
Юлия родилась в Пскове в обычной семье: отец (с эстонскими корнями) был иконописцем, а мать — воспитателем в детском саду. После окончания школы Пересильд решила пойти по стопам матери и стать педагогом. Девушка даже поступила на филологический факультет профильного вуза. Но отучилась она там всего год. К своему счастью и радости поклонников, Юлия вовремя поняла, что ее призвание — играть. Но о поступлении в вуз она не сказала даже родителям.
«Мама, наверное, считала меня в чем-то талантливой. Но говорила: "Какая из тебя актриса? Стань лучше директором школы"».
Фото: Кадр фильма
В Москве Пересильд окончила РАТИ-ГИТИС, а на большом экране дебютировала в 2003-м, снявшись в сериале «Участок» с Сергеем Безруковым. Первую главную роль она получила тремя годами позднее — в ленте «Невеста».
Но, кроме того, что Юлия талантливая актриса, она еще и великолепная певица. В 11-летнем возрасте она была участницей популярного проекта «Утренняя звезда» (в свое время с программы началась карьера Валерии и Юлии Началовой), а после пела в группе «Ломовой оркестр».
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
В 2008-м Юлия сыграла в сериале Алексея Учителя «Пленный». Во время работы у них начался служебный роман, который они долгое время скрывали. От избранника, который старше нее на 33 года и к тому же состоит в официальном браке, молодая артистка в 2009 году родила дочь Анну, а в 2012-м — дочь Машу. Девочки получили фамилию матери.
Фото: Starface
Годы спустя, после начала отношений, роман Пересильд и Учителя стал достоянием общественности. Актриса и режиссер про личную жизнь особо не распространяются.
Но в день, когда Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправлялись на МКС, Алексей Учитель с дочерями наблюдали за полетом. После режиссер рассказал в интервью, что уже ждет возвращение любимой с орбиты, а дети приготовили ей подарок.
Среди множества кино- и театральных работ проект «Вызов» станет самым запоминающимся в карьере актрисы.
Фото: Саша Гусов/ "Первый канал"/ Пресс-служба
Как только стало известно, что среди других претендентов как самую подходящую кандидатуру отобрали Юлию, она сразу же приступила к подготовке к полету. Ее кандидатуру утвердила госкорпорация «Роскосмос».
В Центре подготовки космонавтов имени Гагарина Юлия Пересильд, Клим Шипенко, космонавт Антон Шкаплеров и члены дублирующего экипажа во время совместных тренировок провели несколько месяцев. Актеров и режиссеров испытывали на тех же тренажерах, через которые проходят космонавты.
В личном блоге Юлия рассказывала, каким «испытаниям» ее подвергают. Так, одно из занятий посвятили гипоксической тренировке, где нужно дышать воздухом с недостаточным количеством кислорода.
Также члены экспедиции отрабатывали штатную программу полета по короткой двухвитковой орбите, проверку герметичности отсеков и систем корабля после отделения от ракеты-носителя, маневр с переходом на сближение, облет и подготовку к стыковке с МКС.
Фото: Саша Гусов/ "Первый канал"/ Пресс-служба
После нескольких серьезных тренировок специальная комиссия вынесла вердикт: Пересильд и Шипенко готовы к полету в космос!
Старт состоялся 5 октября 2021 года. Юлия Пересильд, Клим Шипенко и Антон Шкаплеров улетели на МКС с Байконура. В космосе мини-съемочная группа проведет 12 дней. Столько времени им понадобится, чтобы снять некоторые сцены фильма «Вызов» (совместный проект «Роскосмоса» и «Первого канала»).
Фото: Саша Гусов/ "Первый канал"/ Пресс-служба
Кстати, актриса и режиссер не стали терять время и сразу же приступили к работе. Они уже отсняли несколько сцен картины.
Сразу же после полета Юлия и Клим стали мировыми знаменитостями, о них написали ведущие зарубежные СМИ, сделав акцент на том, что россияне вновь вошли в историю, как некогда Юрий Гагарин и Валентина Терешкова.
Несколько лет назад в США озвучивали планы о желании первыми снять фильм в космосе. Тогда главным претендентом на полет стал Том Круз. Но Юлия Пересильд обошла его. Хорошенько подумав, герой боевиков отказался от рискованной затеи, а российская актриса не спасовала перед трудностями.
«Пару недель назад мы говорили о первом штатском орбитальном экипаже, состоявшем только из американцев, а теперь мы говорим об актерах, отправившихся в космос всего минуту назад... Русские и в этом нас обошли», — комментировали дикторы популярного шоу Good Morning America на телеканала ABC.
И в таком же тоне, с нескрываемым восхищением, писали и говорили о Юлии и Климе и другие мировые издания.
Российские СМИ тоже сделали космонавтов главными ньюсмейкерами месяца. Ежедневно в новостях на «Первом канале» в эфир выходят репортажи о жизни и работе съемочной группы на МКС, а мелкие региональные издания всеми силами стараются притянуть Пересильд в свои публикации: «Дождались: впервые в космос полетела женщина с эстонской фамилией», «В космос улетела псковичка».
17 октября 2021 года на корабле «Союз МС-18» Юлия и Клим вернутся на Землю.
Фото: Саша Гусов, Roscosmos, Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda, Nadezhda Markalova/ Global Look press, Starface, Первый канал, East News