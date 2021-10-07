На МКС успешно отсняли несколько сцен фильма «Вызов» с Юлией Пересильд

Актриса Юлия Пересильд играет в фильме главную роль — врача, которой предстоит отправиться на орбиту ради спасения космонавта. Звезда поделилась с «Первым каналом» своими впечатлениями о первых днях нахождения на МКС: «Непривычно, особенно первые сутки было вообще не понятно, где мы. Мне отдали командирскую каюту. У меня лакшери-вечеринка. Я тут гримируюсь. У меня по всей каюте расклеен грим, наш, киношный. У меня на полу медицинские укладки разложены. У меня даже иллюминатор есть в каюте».

Фильм «Вызов» является совместным проектом «Первого канала», «Роскосмоса» и студии Yellow, Black and White.