На МКС успешно отсняли несколько сцен фильма «Вызов» с Юлией Пересильд
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Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com
«Мы практически в графике, в котором планировали находиться. Так что сегодня пока все идет по плану. Мы сняли несколько сцен, две конкретно», — рассказал режиссер картины Клим Шипенко Центру управления полетами.
Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com
Актриса Юлия Пересильд играет в фильме главную роль — врача, которой предстоит отправиться на орбиту ради спасения космонавта. Звезда поделилась с «Первым каналом» своими впечатлениями о первых днях нахождения на МКС: «Непривычно, особенно первые сутки было вообще не понятно, где мы. Мне отдали командирскую каюту. У меня лакшери-вечеринка. Я тут гримируюсь. У меня по всей каюте расклеен грим, наш, киношный. У меня на полу медицинские укладки разложены. У меня даже иллюминатор есть в каюте».
Фильм «Вызов» является совместным проектом «Первого канала», «Роскосмоса» и студии Yellow, Black and White.
Фото: Global Look Press