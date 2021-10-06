Алексей Учитель раскрыл, какой сюрприз приготовил с дочерями для улетевшей в космос Юлии Пересильд

«Космос непредсказуем. Но надеюсь, что все будет хорошо. Нам обещали, что мы в эти 12 дней будем общаться, но как и когда, не сообщили», — отметил он.

Чтобы поддержать Юлию, Учитель и его дочери подготовили для нее приятный сюрприз, который она получит прямо в космосе. Вместе с Анной и Марией он записал напутственные слова на видео.

«Для Юли это секрет. Видео мы передали в "Роскосмос", там пообещали отправить на МКС. Может быть, она уже их смотрит!», — рассказал он.

Напомним, накануне первый космический киноэкипаж отправился в полет на МКС для работы над проектом «Вызов». Актрису и других участников команды тепло поддержали многие российские звезды, выразив большую гордость за отечественный кинематографа и пожелав удачного возвращения.