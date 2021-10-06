Алексей Учитель раскрыл, какой сюрприз приготовил с дочерями для улетевшей в космос Юлии Пересильд
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Режиссер Алексей Учитель в беседе с «Радио Комсомольская правда» рассказал, что проводил актрису Юлию Пересильд, с которой у него ранее был роман и от которой у него две дочери, на съемки на МКС. Он признался, что встретился с ней впервые за долгое время — незадолго до старта, в автобусе, который вез их на космодром.
«Мы обменялись парой слов. Я пожелал Юле удачи и скорейшего возвращения», — рассказал режиссер.
Он отметил, что переживает за актрису — хотя все было спланировано и тщательно подготовлено, в космосе может произойти все что угодно.
«Космос непредсказуем. Но надеюсь, что все будет хорошо. Нам обещали, что мы в эти 12 дней будем общаться, но как и когда, не сообщили», — отметил он.
Чтобы поддержать Юлию, Учитель и его дочери подготовили для нее приятный сюрприз, который она получит прямо в космосе. Вместе с Анной и Марией он записал напутственные слова на видео.
«Для Юли это секрет. Видео мы передали в "Роскосмос", там пообещали отправить на МКС. Может быть, она уже их смотрит!», — рассказал он.
Напомним, накануне первый космический киноэкипаж отправился в полет на МКС для работы над проектом «Вызов». Актрису и других участников команды тепло поддержали многие российские звезды, выразив большую гордость за отечественный кинематографа и пожелав удачного возвращения.
Фото: Global Look press