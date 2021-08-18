Юлия Пересильд проходит подготовку на тренажере корабля «Союз МС» для съемок в космосе

Экипаж космической экспедиции МКС-66, который примет участие в проекте «Вызов», прошел комплексную тренировку на тренажере транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» в скафандрах «Сокол». Актеры принимают участие в совместном проекте «Роскосмоса», «Первого канала» и студии Yellow, Black and White «Вызов», в рамках которого будет снимать цикл документальных фильмов, находясь в космосе.