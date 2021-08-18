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Юлия Пересильд проходит подготовку на тренажере корабля «Союз МС» для съемок в космосе

Актеры, задействованные в съемках, также провели первую игровую репетицию для съемок фильма. Ранее проходили только технические репетиции, где все участники съемок отрабатывали правила размещения на корабле, особенности коммуникации с Землей и форс-мажорные ситуации.
Юлия Пересильд проходит подготовку на тренажере корабля «Союз МС» для съемок в космосе

Экипаж космической экспедиции МКС-66, который примет участие в проекте «Вызов», прошел комплексную тренировку на тренажере транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» в скафандрах «Сокол». Актеры принимают участие в совместном проекте «Роскосмоса», «Первого канала» и студии Yellow, Black and White «Вызов», в рамках которого будет снимать цикл документальных фильмов, находясь в космосе.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Игровая репетиция

Фото: Саша Гусов

Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим Шипенко отработали штатную программу полета по короткой двухвитковой орбите, проверку герметичности отсеков и систем корабля после отделения от ракеты-носителя, маневр с переходом на сближение, облет и подготовку к стыковке с МКС.

Всего экипажу предстоит шесть таких тренировок.

Кроме того, экипаж провел первую игровую репетицию съемок фильма вызов.

Моменты тренировки запечатлел фотограф Саша Гусов.

Ранее Юлия Пересильд и другие участники съемок успешно прошли гипоксическую тренировку для съемок в космосе, которые начнутся уже совсем скоро.

Фото: Саша Гусов

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