Полет нормальный: Юлия Пересильд улетела в космос вместе со съемочной группой

Для того чтобы добраться до МКС, членам экипажа потребуется примерно 3 часа 17 минут, стыковка с модулем «Рассвет» запланирована на 15:12 по московскому времени 5 октября.

Членам съемочной группы было разрешено взять на борт не более 1 кг личных вещей. Пересильд отдала предпочтение детским фото и рисункам, а Шипенко — футболке, в которой начинает первый съемочный день своего каждого фильма.

Также участники полета могли выбрать несколько песен, которые будут включены перед полетом. Известно, что первой заиграла композиция из мультфильма «Антошка».