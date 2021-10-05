Полет нормальный: Юлия Пересильд улетела в космос вместе со съемочной группой
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Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com
Компанию в полете для работы над первым в мире художественным фильмом, снятым в космосе, актрисе и режиссеру составил профессиональный космонавт Антон Шкаплеров. Фильм «Вызов» — проект Роскосмоса, «Первого канала» и студии Yellow, Black, White.
По сюжету героиня Юлии Пересильд — врач, которой предстоит за один месяц подготовиться к полету и отправиться на космическую станцию для оказания помощи космонавту.
Фото: Кадр из трансляции запуска пилотируемого корабля «Союз МС-19»
Для того чтобы добраться до МКС, членам экипажа потребуется примерно 3 часа 17 минут, стыковка с модулем «Рассвет» запланирована на 15:12 по московскому времени 5 октября.
Членам съемочной группы было разрешено взять на борт не более 1 кг личных вещей. Пересильд отдала предпочтение детским фото и рисункам, а Шипенко — футболке, в которой начинает первый съемочный день своего каждого фильма.
Также участники полета могли выбрать несколько песен, которые будут включены перед полетом. Известно, что первой заиграла композиция из мультфильма «Антошка».
Фото: Кадр из трансляции запуска пилотируемого корабля «Союз МС-19»
Пересильд и Шипенко проведут на борту МКС 12 дней и вернутся вместе с космонавтом Олегом Новицким, который с апреля находится на орбите.
Также в фильме примут участие Антон Шкаплеров и другие члены экипажа. Климу Шипенко пришлось немного менять сценарий, чтобы космонавтам было проще пробовать себя в качестве актеров.
Дочери Юлии Пересильд от режиссера Алексея Учителя Аня и Маша уже долгое время не виделись с матерью. Последние три недели актриса находилась на космодроме Байконур и проходила усиленную подготовку к полету. Девочки вышли на связь с Юлией в рамках программы «Пусть говорят» — пожелали ей хорошего полета и скорейшего возвращения обратно. Аня и Маша рассказали, что безумно гордятся успехами актрисы, ведь полет в космос — это событие не только для их семьи, но и для всего мира.
Фото и видео: Global Look Press