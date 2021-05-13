Юлия Пересильд и Клим Шипенко полетят в космос на съемки фильма

Как уточнили в пресс-службе «Первого канала», в проекте примет участие пилот Галина Каирова, которой предложили продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе.

Участники экспедиции не позднее 1 июня начнут подготовку к комическому полету. Они должны пройти испытания на центрифуге, вибростенде. Кроме того, актерам предстоит совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, а также прыгать с парашютом.

Напомним, фильм «Вызов» является проектом «Роскосмоса», «Первого канала», студии Yellow, Black and White. Проект призван доказать людям, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих, пишет «Российская газета».