Юлия Пересильд и Клим Шипенко полетят в космос на съемки фильма
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Фото: Global Look Press
Государственная комиссия завершила медицинский и творческий отбор кандидатов на участие в съемках художественного фильма «Вызов». В дублирующий экипаж включили Алену Мордовину и Алексея Дудина. Съемки должны пройти на Международной космической станции. Актеры полетят в космос 5 октября 2021 года, старт «Союза МС-19» намечен с космодрома Байконур.
Как уточнили в пресс-службе «Первого канала», в проекте примет участие пилот Галина Каирова, которой предложили продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе.
Участники экспедиции не позднее 1 июня начнут подготовку к комическому полету. Они должны пройти испытания на центрифуге, вибростенде. Кроме того, актерам предстоит совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, а также прыгать с парашютом.
Напомним, фильм «Вызов» является проектом «Роскосмоса», «Первого канала», студии Yellow, Black and White. Проект призван доказать людям, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих, пишет «Российская газета».
Фото: Instagram/@juliaperesild, Instagram/@klim_shipenko, Global Look Press
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