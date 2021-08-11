Юлия Пересильд прошла гипоксическую тренировку для съемок в космосе
Юлия Пересильд прошла гипоксическую тренировку для скорых съемок в космосе. Такая тренировка – это немедикаментозный метод повышения функциональных резервов, стрессоустойчивости и способностей организма к воздействию неблагоприятных факторов во время космического полета. После прохождения тренировки достигается адаптация к гипоксии.
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Фото: Фотограф Саша Гусев
Тренировка проходит при помощи специального аппарата, гипоксатора, который обедняет воздух кислородом до 9%.
На протяжении тренировки необходим около 4-5 минут гипоксическим воздухом, а затем около 2 минут – комнатным.
Тренировку запечатлел фотохудожник мирового уровня Саша Гусев. В ней приняли участие Юлия Пересильд, Клим Шипенко, космонавт Антон Шкаплеров и члены дублирующего экипажа, которые проходят подготовку к полету на МКС в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
О впечатлениях от подготовки к полету в космос актриса рассказала и в своем личном блоге, опубликовав кадры.
«Гипоксические тренировки… мое прекрасное лето», - написала она в посте.
Фото: фотограф Саша Гусев, архив пресс-службы
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