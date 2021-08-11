Юлия Пересильд прошла гипоксическую тренировку для съемок в космосе

Тренировку запечатлел фотохудожник мирового уровня Саша Гусев. В ней приняли участие Юлия Пересильд, Клим Шипенко, космонавт Антон Шкаплеров и члены дублирующего экипажа, которые проходят подготовку к полету на МКС в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

О впечатлениях от подготовки к полету в космос актриса рассказала и в своем личном блоге, опубликовав кадры.

«Гипоксические тренировки… мое прекрасное лето», - написала она в посте.