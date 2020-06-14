Зара в простом и стильном наряде, роскошная Судзиловская и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Instagram
Зара опубликовала снимки, на которых позирует в черной футболке, широких белых джинсах и туфлях-лодочках. Завершает образ массивная цепь на шее. «Великая Коко Шанель однажды сказала: "В гардеробе каждой девушки должно быть маленькое черное платье". Мне кажется, этим летом в гардеробе каждой девушки должно быть летящее романтичное платье в мелкий цветочек и правильная черная футболка, которая бы сочеталась с джинсы оверсайз или наоборот с укорочёнными светлыми брючками, чтобы видна была тонкая щиколотка. Как думаете, а какая по-вашему не заменимая вещь в гардеробе этим летом?», — написала певица в Instagram.
Олеся Судзиловская
Фото: Instagram
Олеся Судзиловская похвасталась бесконечными ногами и осиной талией в эффектном струящемся платье небесно-голубого оттенка в белых горох с высоким разрезом.
Лена Темникова
Лена Темникова опубликовала в Instagram очень нежные и женственные фотографии, на которых позирует в воздушном платье свободного кроя и держит руку на животе. Поклонники начали спрашивать, не беременна ли она.
Ирина Понаровская
Популярная певица Ирина Понаровская всегда отличалась необычными образами, которые копировали ее поклонницы. После возвращения на эстраду она сменила прическу, снова полюбила яркий макияж — и продолжает блистать. В своем блоге звезда показала образ со съемок шоу «Вечерний Ургант» — классический бежевый костюм, простой черный топ, массивное колье из нанизанных на цепочки бусин.
Рената Литвинова
Рената Литвинова подразнила поклонников бестейдж-фото со съемок. 53-летняя актриса и режиссер примерила загадочный образ, выстроенный вокруг полуночно-черного цвета, и продемонстрировала бесконечные ноги во всей красе.
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд поделилась теплым архивным фото в своем Instagram. 35-летняя актриса театра и кино примерила романтичный образ с самым модным принтом сезона в виде подсолнухов и собрала десятки комплиментов от фолловеров.
Марина Зудина
Марина Зудина показала фото в дерзком кожаном мини-платье и поделилась секретом вечной молодости. «"Человек стареет, когда перестает удивляться и радоваться жизни" Сальма Хайек. Я ощущаю это так же...) мне даже иногда неловко за мои детские реакции и детский восторг по поводу чего- то...))», — призналась она.
Надежда Сысоева
Красная помада, белокурые локоны и уютное платье: звезда Comedy Woman Надежда Сысоева показала женственный домашний образ. «В такую погоду спасает только красная помада и онлайн фотосессия ☺️🐾💋💋💋», — подписала Надежда свои новые эффектные фотографии.
Фото: Instagram
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