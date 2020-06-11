Второй на подходе? Лена Темникова спровоцировала слухи о беременности

Поклонники начали спрашивать, не беременна ли она. «Лена, вы в положении?», «Очень нежно и чувственно... И, похоже, вы беременны», «Скоро станете мамочкой?!», «Богиня», «Так нежно», — пишут в комментариях. Напомним, сейчас Елена растит 5-летнюю дочь Сашу от бизнесмена Дмитрия Сергеева, за которого вышла замуж в 2014 году.