Юлия Пересильд примерила платье с подсолнухами и собрала комплименты

«ЛЕТО. Оно наконец пришло… И хочется платьев, шляп и моря. Ну ладно, про море не буду, его пока не предвидится… Но красоты хочется… и шелковых платьев… где их в деревне надевать непонятно, но хоть посмотреть на фото» — прокомментировала фото Юлия.