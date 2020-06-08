Юлия Пересильд примерила платье с подсолнухами и собрала комплименты
Фото: Instagram
«ЛЕТО. Оно наконец пришло… И хочется платьев, шляп и моря. Ну ладно, про море не буду, его пока не предвидится… Но красоты хочется… и шелковых платьев… где их в деревне надевать непонятно, но хоть посмотреть на фото» — прокомментировала фото Юлия.
Пересильд позирует в нежном образе, выстроенном вокруг лаконичного платья-макси с акцентом на линии талии и объемными «епископскими» рукавами. Главную роль аутфита занял принт — крупные подсолнухи, затейливо переплетающиеся друг с другом на фоне цвета неба. К нему стилисты подобрали кожаные сандалии-гладиаторы в темном оттенке шоколада. Эффектным и органичным дополнением к романтичному наряду стали крупные золотистые серьги а-ля винтаж. Образ подчеркнут простой прической с зачесанными назад волосами и нюдовый мейкап в золотистых тонах.
Поклонники актрисы были щедры на комплименты. «Чудесное фото. Вы очаровательны», «Такая волшебно-летняя! Вы нежная, как полевой цветок», «Красота какая!», «Платье в пол любую женщину делает королевой. Вам очень идет», «Юля, вы необыкновенная! Очень женственная», «Очень красивое платье», «Царевна!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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