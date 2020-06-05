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54-летняя Марина Зудина показала фото в дерзком кожаном мини-платье и поделилась секретом вечной молодости

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Марина Зудина

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Globallookpress

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала, как стоит жить, чтобы не стареть.

«"Человек стареет, когда перестает удивляться и радоваться жизни" Сальма Хайек. Я ощущаю это так же...) мне даже иногда неловко за мои детские реакции и детский восторг по поводу чего- то...))», — призналась она.

«Стареть не так уж страшно)) Мудрость, опыт приходит с годами как ни крути. Но красиво стареть», «Кажется время в Вашем случае идет назад», «Завидно Вашей женственности, изящности! Вы такая "теплая"! Дарите заряд уюта через фотографии даже», «Шикарная Марина», «Женщина-огонь», «Как приятно наблюдать и ощущать гармонию внешней и внутренней красоты», — обсуждают поклонники.

Марина Зудина часто радует подписчиков своего блога красивыми фотографиями. Иногда им кажется, что актриса влюблена, иногда они вместе с ней вспоминают приятные моменты из прошлого или обсуждают то, какой звезда была в юности.

Фото и видео: Instagram, Globallookpress

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