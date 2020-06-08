Рената Литвинова в черном плаще и на шпильках похвасталась бесконечными ногами

Поклонники буквально осыпали актрису комплиментами, не оставив роскошную фигуру без внимания. «Ноги, ноги! И сама Рената всегда роскошна и элегантна», «Женщина, достойная восхищения», «Богиня!», «Невероятно прекрасна!», «А как же не отвлекать водителей во время движения?», «Ноги, да! Да и вообще все. Очень красива», «Бесконечные ноги! Вы шедевральны, Рената», «Божественная женщина», «Какие ножки! Бесподобно» — пишут в комментариях.