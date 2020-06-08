Рената Литвинова в черном плаще и на шпильках похвасталась бесконечными ногами
Фото: Instagram
«Когда одновременно и снимаешь, и снимаешься» — прокомментировала снимок Литвинова. Звезда кино позирует посреди дороги, вооружившись камерой и штативом. На ней — свободный черный плащ с деркзим разрезом сзади и пышной вставкой-шлейфом из полупрозрачного фатина. В тандеме с ним — капроновые колготки графитового оттенка и лаконичные кожаные туфли на запредельно высоких шпильках. Total-black-образ в духе готической принцессы дополнила излюбленная бьюти-деталь и неотъемлемая часть образа Ренаты Литвиновой — пламенно-красная помада, рифмующаяся с белоснежными, нарочито небрежно уложенными волосами.
Поклонники буквально осыпали актрису комплиментами, не оставив роскошную фигуру без внимания. «Ноги, ноги! И сама Рената всегда роскошна и элегантна», «Женщина, достойная восхищения», «Богиня!», «Невероятно прекрасна!», «А как же не отвлекать водителей во время движения?», «Ноги, да! Да и вообще все. Очень красива», «Бесконечные ноги! Вы шедевральны, Рената», «Божественная женщина», «Какие ножки! Бесподобно» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram, Starface
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