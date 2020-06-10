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Судзиловская похвасталась бесконечными ногами и осиной талией в эффектном платье с высоким разрезом

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Олеся Судзиловская

Фото: Instagram

46-летняя популярная актриса Олеся Судзиловская опубликовала фото, на котором продемонстрировала себя во всей красе.

На фото актриса позирует в легком голубом платье в белый горох с высоким разрезом, демонстрируя стройные длинные ноги и осиную талию.

Фото: Instagram

«Делюсь своими «работающими» бьюти-ритуалами:👙 1. Банки для массажа (и самомассажа 😉). Использовать можно хоть каждый день, по мере необходимости, во вовремя принятия ванны. Гель для душа Вам в помощь.😉🧴 Рекомендую наборы баночек разных размеров, их удобно использовать для проработки определённых участков тела. Движения совершаем вверх, от колена - к бреду, от кисти- к плечу...⬆️ Живот массируем по часовой стрелке.

  1. Как альтернатива, или в порядке чередования, можно использовать и массажную щетку для тела. Размер, форму ручки, степень жесткости-выбираем на собственное усмотрение, но не жалея себя! «На сухую»!!!🌵😜 3. Скраб используем раз в неделю. Для более глубокой проработки, можно наносить и массировать по сухому телу, но, как правило, при регулярном использовании, достаточно его применять просто под душем. 🚿 4. Не пренебрегаем увлажнением тела, даже в солнцезащитных, укрепляющих и лифтинговых средствах есть увлажняющие компоненты-осталось лишь найти «своё».🧴💦 Пока такой ливень, можно уже прямо сейчас начать процесс массажа.😄», — рассказала она о своих секретах красоты.

Фото: Instagram

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