passion.ru

Красная помада, белокурые локоны и уютное платье: звезда Comedy Woman Надежда Сысоева показала женственный домашний образ

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Надежда Сысоева

Фото: Instagram

35-летняя звезда популярного юмористического шоу Надежда Сысоева показала, как выглядит дома во время самоизоляции.

«В такую погоду спасает только красная помада и онлайн фотосессия ☺️🐾💋💋💋», — подписала Надежда свои новые эффектные фотографии.

Фолловеры оценили домашние кадры актрисы в женственном образе. «Какая красивая девочка», «Такая нежная!», «Шикарные волосы!!», «Обалденно», «Какой красивый домашний человек», «Шикарный образ», «Красивая», «Чудесная девочка», «Надя, выглядишь супер», «Кукла», «Идеальная», — пишут они в комментариях.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!