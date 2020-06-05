Красная помада, белокурые локоны и уютное платье: звезда Comedy Woman Надежда Сысоева показала женственный домашний образ
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Фото: Instagram
35-летняя звезда популярного юмористического шоу Надежда Сысоева показала, как выглядит дома во время самоизоляции.
«В такую погоду спасает только красная помада и онлайн фотосессия ☺️🐾💋💋💋», — подписала Надежда свои новые эффектные фотографии.
Фолловеры оценили домашние кадры актрисы в женственном образе. «Какая красивая девочка», «Такая нежная!», «Шикарные волосы!!», «Обалденно», «Какой красивый домашний человек», «Шикарный образ», «Красивая», «Чудесная девочка», «Надя, выглядишь супер», «Кукла», «Идеальная», — пишут они в комментариях.
Фото: Instagram
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