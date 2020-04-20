Лопес, Херли, Свиридова и еще 9 звездных красавиц старше 45 лет, над которыми время не властно

В начале года 50-летняя Дженнифер Лопес стала главной звездой «Суперкубка-2020». Певица эффектно спустилась на сцену на сверкающем шесте в сексуальном кожаном боди, а затем и вовсе осталась в прозрачном блестящем комбинезоне, подчеркивающем каждый изгиб ее тела. Соцсети буквально взорвались комментариями о том, что Дженнифер выглядит и зажигает на сцене в свои пятьдесят лучше, чем в двадцать. А вопрос «как выглядеть в 50, как Дженнифер Лопес?» стал одним из самых популярных в поисковиках. Так что если вы переживали, что на шестом десятке Лопес сдаст позиции и даст дорогу молодым, можете расслабиться. Она вновь и вновь продолжает подтверждать свой статус неувядающей дивы.

Элизабет Херли