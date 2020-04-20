Лопес, Херли, Свиридова и еще 9 звездных красавиц старше 45 лет, над которыми время не властно
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Фото: Globallookpress / Hubert Boesl
Дженнифер Лопес
Фото: Eastnews
В начале года 50-летняя Дженнифер Лопес стала главной звездой «Суперкубка-2020». Певица эффектно спустилась на сцену на сверкающем шесте в сексуальном кожаном боди, а затем и вовсе осталась в прозрачном блестящем комбинезоне, подчеркивающем каждый изгиб ее тела. Соцсети буквально взорвались комментариями о том, что Дженнифер выглядит и зажигает на сцене в свои пятьдесят лучше, чем в двадцать. А вопрос «как выглядеть в 50, как Дженнифер Лопес?» стал одним из самых популярных в поисковиках. Так что если вы переживали, что на шестом десятке Лопес сдаст позиции и даст дорогу молодым, можете расслабиться. Она вновь и вновь продолжает подтверждать свой статус неувядающей дивы.
Элизабет Херли
Фото: Globallookpress / Wiktor Szymanowicz
Элизабет Херли — мощный мотиватор для женщин «50+». Да и для тех, кто моложе на четверть века. В 54 года британская актриса и модель выглядит в бикини так, что при взгляде на нее хочется немедленно бежать в спортзал, работать над собой, стремиться к совершенству и не бояться возраста. Стоит ли удивляться, что Элизабет предпочитает смелые наряды, подчеркивающие фигуру и привлекающие к ней внимание?
Алена Свиридова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Алене Свиридовой в августе исполнится 58 лет. Певица на сцене более тридцати лет — и внешне практически не меняется. Старшего сына Свиридовой, 36-летнего Василия, принимают за ее возлюбленного или брата. Сама Алена гордится не только взрослыми детьми, но и молодым супругом, бизнесменом Давидом Варданяном, которого нежно называет своим Брэдом Питтом, и смело публикует в Instagram горячие фото в бикини, собирающие сотни комментариев с комплиментами ее фигуре и неувядающей молодости.
Кейт Бекинсейл
Фото: Eastnews
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Неменяющаяся внешность Ирины Салтыковой уже много лет остается загадкой для ее поклонников. В начале мая певица отметит 54-летие. Глядя на эту стройную блондинку, поздравить ее хочется скорее с 30-летием.
Гвен Стефани
Фото: Eastnews
Солистке популярной группы No Doubt и одной из самых эффектных блондинок шоу-бизнеса Гвен Стефани в прошлом году исполнилось 50 лет. И знаете что? Пока поклонники Гвен стареют и вспоминают, как росли на ее песнях, сама она становится только горячее и привлекательнее. И, к слову, снова собирается стать матерью.
Татьяна Навка
Фото: Getty
Татьяне Навке в середине апреля исполнилось 45 лет. В честь юбилея олимпийская чемпионка опубликовала в Instagram свое эффектное фото с костюме сочного оттенка и заявила, что она «ягодка опять». Татьяна Навка уверяет, что секрет ее неувядающей молодости — это регулярные тренировки для подготовки ледовых шоу и занятия йогой. Кроме того, она пошутила, что все фигуристы выглядят моложе своих лет благодаря тому, что большую часть жизни проводят вблизи льда, который их буквально замораживает.
Дженнифер Энистон
Фото: dpa
Еще одна нестареющая звезда — Дженнифер Энистон. Актриса прославилась в далеком 1994 году, сыграв одну из главных ролей в популярном сериале «Друзья». С тех пор Дженнифер, которой в феврале исполнился 51 год, почти не изменилась. Издание Daily Mail посчитало, что в год Дженнифер Энистон тратит на поддержание себя в форме и сохранение молодости полтора миллиона долларов. Подробнее почитать о секретах неувядающей красоты голливудской звезды можно здесь.
Сальма Хайек
Фото: Globallookpress / Jennifer Bloc_Geisler-Fotopress
«Мне 53!», — Сальма Хайек в день рождения показала шикарную фигуру в мини-бикини и написала, сколько ей исполнилось. «Не могу поверить, что 53! Вы выглядите идеально», «Великолепная женщина», «Самая красивая», «Огонь!!!», «Как 53?», «Ей 53, а мне в 26 уже нужны батарейки», — похвалили в комментариях красоту и идеальную форму Сальмы.
Екатерина Андреева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Своими секретами красоты известная 58-летняя телеведущая Екатерина Андреева охотно делится в Instagram, вот некоторые из них: регулярные тренировки, отказ от мяса и курения, приготовление экологически чистых и полезных продуктов при низких температурах, грамотный уход за кожей и сохранение душевной гармонии.
Светлана Бондарчук
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Светлана Бондарчук в конце прошлого года отметила 51-летие. Главред журнала HELLO! регулярно дразнит поклонников фигурой в бикини в своем Instagram, снимается в модных фотосессиях и демонстрирует бесконечные ноги на красных ковровых дорожках. Когда критики говорят Бондарчук, что на шестом десятке пора быть скромнее, она заявляет, что женщина может показывать красивое тело и быть сексуальной в любом возрасте.
Холли Берри
Фото: Getty
Холли Берри 14 августа отметит 54-летие. Актриса считает, что с возрастом женщина не увядает, а расцветает. По словам Берри, к 50 годам она стала выглядеть лучше, чувствовать себя увереннее и получать больше удовольствия от секса. Охотно верим.
Фото: Instagram, eastnews, starface, getty, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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