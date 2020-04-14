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46-летняя Кейт Бекинсейл закрутила роман с 22-летним музыкантом

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Кейт Бекинсейл

Фото: Birdie Thompson/globallookpress

СМИ сообщили о романе американской актрисы Кейт Бекинсейл и канадского рок-музыканта Гуди Грейса.

Поклонники актрисы Кейт Бекинсейл часто делают ей комплименты, что в свои 46 она выглядит едва ли на 30. Бойфрендов она подбирает под стать. Ее предыдущему парню — Питу Дэвидсону — было 26 лет. Нынешнему — Гуди Грейсу — 22 года.

Вывод о том, что Кейт встречается с Гуди, СМИ сделали из фотографий, на которых пара прогуливается в Лос-Анджелесе, и держится за руки.

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Фото и видео: Globallookpress, Instagram

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