46-летняя Кейт Бекинсейл закрутила роман с 22-летним музыкантом

Вывод о том, что Кейт встречается с Гуди, СМИ сделали из фотографий, на которых пара прогуливается в Лос-Анджелесе, и держится за руки.

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