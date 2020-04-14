46-летняя Кейт Бекинсейл закрутила роман с 22-летним музыкантом
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Слайд, который
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Фото: Birdie Thompson/globallookpress
СМИ сообщили о романе американской актрисы Кейт Бекинсейл и канадского рок-музыканта Гуди Грейса.
Поклонники актрисы Кейт Бекинсейл часто делают ей комплименты, что в свои 46 она выглядит едва ли на 30. Бойфрендов она подбирает под стать. Ее предыдущему парню — Питу Дэвидсону — было 26 лет. Нынешнему — Гуди Грейсу — 22 года.
Вывод о том, что Кейт встречается с Гуди, СМИ сделали из фотографий, на которых пара прогуливается в Лос-Анджелесе, и держится за руки.
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Фото и видео: Globallookpress, Instagram
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