Журналисты выяснили, как актрисе удалось сохранить молодость и красоту и практически не измениться за последние 17 лет

В этом году на «Оскаре» сияющая Дженнифер Энистон появилась в черном платье с глубоким декольте и высоким разрезом. Сотрудники таблоида Daily Mail сравнили новые фотографии звезды с кадрами 17-летней давности, когда она появилась на церемонии в компании своего на тот момент супруга Брэда Питта.

Что изменилось за эти годы? Разве что теперь рядом с Энистон не Питт, а актер Джастин Теру. Прежним остался не только вкус Дженнифер в выборе платьев, но также ее лицо, тело и волосы. И стоило ей это немалых денег, сообщает издание.

Диета: $20 тысяч в год

В начале карьеры Дженнифер Энистон пришлось отказаться от любимых молочных коктейлей и картошки фри с соусом. Актриса стала придерживаться любимой среди звезд диеты Аткинса, а потом стала постоянной клиенткой сервиса по доставке здоровой еды Diet Designs. Недельный рацион обходится примерно в $400.

Уход за лицом: $7, 5 тысяч в год

Раньше Дженнифер была поклонницей кремов для лица, содержащих альфа-гидроксикислоты. Сегодня ее лучшим лечением является лазерная процедура CACI – нехирургическая подтяжка лица, которой также пользуется подруга принца Гарри Меган Маркл.

Кроме того, Энистон любит микротоковую терапию (стоит около $110 в час и рекомендуется делать ежемесячно) и Альтера-терапию (Ultherapy), во время которой используюется сфокусированный ультразвук для лифтинга кожи. Последняя обойдется примерно в тысячу долларов за сеанс (делается каждые полгода). От морщин актриса избавляется с помощью лазерного пилинга и выбирает особый уход перед отвественными мероприятиями.



Ноги: $46 тысяч в год

Дженнифер Энистон занимается спортом шесть дней в неделю в своем доме в Лос-Анджелесе. Помогает ей в этом известный звездный инструктор Манди Ингбер, одно занятие с котором стоит около $300.

Волосы: 8,5 тысяч в год

Дженнифер Энистон не меняет своего стилиста по волосам Криса Макмиллана еще со времен сериала «Друзья», после которого прическу, как у ее героини Рэйчел, захотели тысячи девушек. Макмиллан буквально заставил ее отрезать волосы и перейти на использование более дорогой косметики. Стрижка у него стоит $550, а Энистон стрижется каждые шесть недель. За медовый оттенок волос звезды отвечает Майкл Канале – от $400 за колорирование.

Макияж: $800

Дженнифер любит тушь, пудру и консилер Chanel, тонирующий увлажняющий крем Laura Mercier, базу Armani Face Fabric и бальзам для губ Hauschka для повседневного макияжа.

Брови: $900 в год

Актриса делает брови у гуру Анастасии Соаре, клиентками которой также являются Ким Кардашьян и Виктория Бекхэм.



Шея: $450

Энистон пользуется концентратом Euoko Fractional Neck Lift Concentrate с лифтинг-эффектом, который борется с признаками старения одной из самых проблем зон у женщин после 40 лет.

Нос: $24, 5 тысячи

Дженнифер сделала две пластические операции: первая ринопластика была еще до съемок сериала «Друзья», вторая – после развода с Питтом.

Грудь: $6 тысяч

Слухи о том, делала ли Дженнифер Энистотн пластическую операцию появлялись не один раз, сама она уверяет, что нет. Гляда на подтянутую грудь 48-летней актрисы, голливудский пластический хирург Зара Арутюнян предположила, что Энистон могла сделать мастопексию, которая повышает и укрепляет грудь, но не увеличивает ее.

Фото: globallookpress.com, eastnews.com