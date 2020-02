Шикарная фигура и смелые наряды: 50-летняя Дженнифер Лопес стала главной звездой Суперкубка-2020

Лопес эффектно спустилась на сцену на сверкающем шесте в сексуальном кожаном боди, а затем и вовсе осталась в прозрачном блестящем комбинезоне, подчеркивающем каждый изгиб ее тела. Певица исполнила свои хиты Jenny From the Block, Waiting for Tonigh, Ain't It Funny, On the Floor, Let's Get Loud и многие другие. Соцсети буквально взорвались комментариями о том, что Дженнифер выглядит и зажигает на сцене в свои пятьдесят лучше, чем в двадцать. А вопрос «Как выглядеть, как Дженнифер Лопес?» стал одним из самых популярных в поисковиках.