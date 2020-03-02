Шикарная фигура и смелые наряды: 50-летняя Дженнифер Лопес стала главной звездой Суперкубка-2020
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
За победу в этот раз боролись команды «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско» — в итоге со счетом 31:20 выиграли первые. Национальный гимн на стадионе прозвучал в исполнении Деми Ловато, а самыми яркими звездами стали Шакира и Дженнифер Лопес, исполнившие перед зрителями свои хиты.
Особенно всех впечатлила Дженнифер Лопес, отметившая недавно свой 50-летний юбилей и продемонстрировавшая, что находится в прекрасной физической форме.
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Лопес эффектно спустилась на сцену на сверкающем шесте в сексуальном кожаном боди, а затем и вовсе осталась в прозрачном блестящем комбинезоне, подчеркивающем каждый изгиб ее тела. Певица исполнила свои хиты Jenny From the Block, Waiting for Tonigh, Ain't It Funny, On the Floor, Let's Get Loud и многие другие. Соцсети буквально взорвались комментариями о том, что Дженнифер выглядит и зажигает на сцене в свои пятьдесят лучше, чем в двадцать. А вопрос «Как выглядеть, как Дженнифер Лопес?» стал одним из самых популярных в поисковиках.
Фото: eastnews, globallookpress
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