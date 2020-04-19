«Сочный» костюм Навки, неоновое пальто Канделаки и другие яркие образы звезд за неделю

Светлана Бондарчук решила развлекаться во время самоизоляции, наряжаясь на прогулку с собакой: «Когда ты про стиль, а не моду, то и с одной шляпой можно сделать несколько образов) Я искренне считаю, что быть стильным можно и без вещей из последних коллекций люксовых брендов, команды супер стилистов и тд. Главное найти свои фасоны, цвета, фактуры и не забывать быть счастливым! Ведь на счастливом человеке все смотрится прекрасно. Какой из моих луков вам нравится больше всего? выбираем от 1 до 7. P.S. К счастью, в пределах 100м от моего дома есть очень фотогеничная стена и Фанни».

Нюша