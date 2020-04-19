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«Сочный» костюм Навки, неоновое пальто Канделаки и другие яркие образы звезд за неделю

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Навка

Фото: Instagram

Некоторые знаменитости считают, что режим самоизоляции — не повод для того, чтобы перестать наряжаться. Одни из них продолжают работать, другие вспоминают свои яркие фотосессии, а третьи создают эффектные образы дома.

Татьяна Навка, например, которой на минувшей неделе исполнилось 45 лет, в честь юбилея опубликовала в Instagram свое эффектное фото с костюме сочного оттенка и заявила, что она «ягодка опять», а потом появилась в шоу Ивана Урганта в обтягивающем платье, подчеркнувшем каждый из ее стройной фигуры.

Тина Канделаки

Тина Канделаки решила устроить битву модных образов. «Карантин не отменяет необходимость хорошо выглядеть) Домашняя #битвалуков! Кто победитель на этой неделе? 1, 2, 3, 4 или 5?», — подписала она свои фотографии, на которых позирует в стильных ярких нарядах.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук решила развлекаться во время самоизоляции, наряжаясь на прогулку с собакой: «Когда ты про стиль, а не моду, то и с одной шляпой можно сделать несколько образов) Я искренне считаю, что быть стильным можно и без вещей из последних коллекций люксовых брендов, команды супер стилистов и тд. Главное найти свои фасоны, цвета, фактуры и не забывать быть счастливым! Ведь на счастливом человеке все смотрится прекрасно. Какой из моих луков вам нравится больше всего? выбираем от 1 до 7. P.S. К счастью, в пределах 100м от моего дома есть очень фотогеничная стена и Фанни».

Нюша

Фото: Instagram

Нюша продемонстрировала, как во время эпидемии коронавируса этой холодной весной можно выглядеть ярко и стильно, сочетая черную маску с пуховиком неоново-розового цвета.

Алсу

Фото: Instagram

А вот Алсу тем временем выбрала одежду нежных пудровых оттенков. «Шла 5я неделя самоизоляции.. захотелось сменить спортивные штаны и бледное лицо на смоки айз и красивый пиджак. Как ни странно, даже дома это поднимает настроение!», — написала певица.

Любовь Успенская

Фото: Instagram

Любовь Успенская, в отличие от многих других знаменитостей на минувшей неделе, опубликовала свое фото не в домашней одежде, а в элегантном нежно-розовом платье с декольте.

Алена Водонаева

Фото: Instagram

Алена Водонаева в розовых перьях и шелковой комбинации показала, что проводит время в самоизоляции в образе фламинго.

Яна Чурикова

Фото: Instagram

Яна Чурикова продемонстрировала, как носить пижаму так, как будто вы собрались выйти в свет. Леопардовые туфли на каблуках дома? А почему бы и нет! Полезно для разнообразия, особенно в сложившейся ситуации.

Джованна Антонелли

Фото: Instagram

Джованна Антонелли решили приободрить поклонников своим горячим образом, позируя в постели в соблазнительном кружевном топе и дерзкой мини-юбке.

Алла Пугачева

Алла Пугачева устроила дефиле в платье-халате с разрезом и в лодочках на каблуках в честь своего 71-летия.

Мерьем Узерли

Звезда «Великолепного века» порадовала фанатов появлением в прозрачном платье и получила сотни комплиментов.

Юлия Снигирь

Фото: Instagram

А Юлия Снигирь продемонстрировала, как необычно и эффектно ей помогает наряжаться сын Федор, предложивший ей надеть с ярким платье туфли разных цветов.

Фото и видео: Instagram

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