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45-летняя Кейт Бекинсейл в шикарном платье показала роскошную фигуру и выглядела вдвое моложе своего возраста

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Бекинсейл

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Британская актриса Кейт Бекинсейл стала почетной гостьей фестиваля во французском Довиле.

В эти дни звезды слетелись не только в Италию на Венецианский кинофестиваль. Кейт Бекинсейл блеснула на другом смотре — во французском Довиле. Актриса выбрала роскошное вечернее платье Zuhair Murad, усыпанное пайетками, и выглядела ослепительно.

Большинство поклонников сошлись во мнении, что 45-летняя Кейт выглядит вдвое моложе и легко даст фору любой старлетке.

Кстати, звезда «Другого мира» и в спутники выбирает мужчин на десяток, а то и больше лет младше себя. Например, в прошлом году она крутила роман с 21-летним манекенщиком Мэттом Райфом. По словам ее друзей, Кейт не строила далеко идущих планов и не афишировала эти отношения, а просто наслаждалась романом с веселым и красивым парнем, фото обнаженного торса которого в Instagram неизменно собирают тысячи лайков.

Фото: Birdie Thompson, Faye Sadou/AdMedia, MediaPunch/face to face / Global Look Press, Getty Images, Instagram

Видео: Instagram

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