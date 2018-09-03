45-летняя Кейт Бекинсейл в шикарном платье показала роскошную фигуру и выглядела вдвое моложе своего возраста

В эти дни звезды слетелись не только в Италию на Венецианский кинофестиваль. Кейт Бекинсейл блеснула на другом смотре — во французском Довиле. Актриса выбрала роскошное вечернее платье Zuhair Murad, усыпанное пайетками, и выглядела ослепительно.

Большинство поклонников сошлись во мнении, что 45-летняя Кейт выглядит вдвое моложе и легко даст фору любой старлетке.