Солистка музыкальной группы No Doubt беременна.

Гвен Стефани скоро снова станет мамой. Об этом сообщает портал RadarOnline. По информации инсайдера, для того, чтобы подарить своему возлюбленному Блейку Шелтону малыша, певице пришлось прибегнуть к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Публикация от Gwen Stefani (@gwenstefani) Июл 7 2017 в 1:24 PDT

Для Гвен это будет уже четвертый ребенок. От брака с Гевином Россдейлом у нее подрастают трое сыновей: одиннадцатилетний Кингстон, девятилетний Зума и трехлетний Аполло.

Публикация от Gwen Stefani (@gwenstefani) Июл 1 2016 в 5:13 PDT