47-летняя певица Гвен Стефани готовится стать мамой в четвертый раз
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Солистка музыкальной группы No Doubt беременна.
Гвен Стефани скоро снова станет мамой. Об этом сообщает портал RadarOnline. По информации инсайдера, для того, чтобы подарить своему возлюбленному Блейку Шелтону малыша, певице пришлось прибегнуть к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Для Гвен это будет уже четвертый ребенок. От брака с Гевином Россдейлом у нее подрастают трое сыновей: одиннадцатилетний Кингстон, девятилетний Зума и трехлетний Аполло.
Как рассказал источник, близкий к окружению певицы, она обожает материнство и знает, что в ее возрасте нельзя терять время. Сейчас влюбленные активно готовятся к появлению на свет малыша и сконцентрированы на том, чтобы все прошло без осложнений.
Фото: instagram