Виторган с Нинидзе, Собчак с Богомоловым и другие новые эффектные пары 2019 года
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Максим Виторган и Нино Нинидзе
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Максим Виторган и Нино Нинидзе стали одной из самых красивых и трогательных новых пар уходящего года. Они нежно держались за руки на светских мероприятиях, публиковали нежные фото друг друга в соцсетях, путешествовали вместе... В общем, романтика. А начиналось все с того, что Максим Виторган довольно тяжело переживал развод с Ксенией Собчак, которая ушла от него к режиссеру Константину Богомолову, а Нино Нинидзе развелась с актером Кириллом Плетневым.
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Пока Максим Виторган скромно демонстрировал на публике нежные чувства к новой возлюбленной, Ксения Собчак устроила из своего романа с Константином Богомоловым целое провокационное представление. Особенно всех поразила свадьба влюбленных, во время которой жених и невеста разъезжали по Москве на катафалке, а затем Ксения устроила перед изумленными гостями жаркие танцы со стриптизом. В общем, Собчак и Богомолов явно стали самой обсуждаемой парой минувшего года.
Кети Топурия и Лев Деньгов
Фото: Instagram
После болезненного расставания с рэпером Гуфом солистка группы «А-Студио» Кети Топурия долго хранила молчание в вопросах, касающихся ее личной жизни. Чуть больше месяца назад она опубликовала нежное фото с симпатичным мужчиной, в котором узнали 35-летнего главу российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Льва Деньгова, он же Павел Гузбанд. Лев был дважды женат, есть двое детей — мальчик и девочка. «Мы с Кети живем вместе, съехались около двух месяцев назад, здоровы и счастливы», — рассказал Деньгов РИА Новостям в конце декабря.
Кети более подробно рассказала о новом романе: «Мы познакомились в Минске, когда у него был день рождения. Он пригласил нас, случайным образом, потому что они были знакомы с Байгали (Участником групы «А-Студио», — Прим.ред.). Мы в гримерке "здравствуйте-до свидания", познакомились, два слова кинули друг другу, а потом уже вышли на связь. Когда мы с ним начали общаться, мы просто неделю разговаривали по телефону по 24 часа. Я не спала, и он не спал. Мы делились своими историями, мы поняли, что у нас очень много общего — и музыкальный вкус, и юмор. И потом он приехал в Москву, и мы встретились, и у нас прямо с первой встречи все пошло-поехало. Это была, наверное, любовь с первого взгляда. Мне он очень нравится внешне, я люблю его душу, главное — он настоящий мужчина».
Никита Ефремов и Мария Ивакова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Мария Ивакова и Никита Ефремов впервые официально вышли в свет вместе и получили приз в номинации «Пара года» в середине ноября. Информация о том, что звезда трэвел-шоу «Орел и решка» — 33-летняя Мария Ивакова встречается с 31-летним актером Никитой Ефремовым, появилась еще в мае. Влюбленные слухи не комментировали, но в июле вместе прилетели на свадьбу Регины Тодоренко и Влада Топалова в Италию.
Александр Петров и Стася Милославская
Фото: Starface
Александр Петров и Ирина Станшенбаум казались идеальной парой, а этим летом неожиданно для многих поклонников пары стало известно о новом романе звезды сериала «Полицейский с Рублевки» с 24-летней актрисой Стасей Милославской. Познакомились они во время съемок фильма «Стрельцов», в котором сыграли мужа и жену. Стася уже следует за любимым на гастроли, и чувств они не скрывают. Многие уверены, что именно она стала причиной разрыва отношений Петрова и Старшенбаум.
Ани Лорак и Егор Глеб
Фото: Instagram
В июне Ани Лорак, которая ранее развелась с неверным мужем, перестала скрывать молодого бойфренда. Новым возлюбленным артистки стал саунд-продюсер Black Star inc. Егор Глеб Одни начали критиковать пару из-за разницы в возрасте и из-за того, что Лорак так быстро начала новые отношения, а другие пожелали счастья и посоветовали не обращать внимание на злопыхателей. «Теперь не задерживаюсь на шумных вечеринках. Всегда помню о том, что надо быстренько бежать домой, ведь встречать рассвет надо с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной», — рассказала влюбленная Лорак «СтарХиту».
Полина Максимова и Егор Корешков
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Полина Максимова и Егор Корешков перестали скрывать свой роман и впервые вышли в свет как пара в ноябре. Влюбленные вместе появились на премьере фильма «Прекрасная эпоха» в Третьяковской галерее и не скрывали нежные чувства друг к другу. Актеры предпочитают не комментировать свою личную жизнь, но регулярно теперь выходят в свет вместе и трогательно ходят вдвоем после вечеринок за продуктами, судя по снятым поклонниками видео, появившимся в Сети.
Ангелина Вовк и Михаил Куницын
Фото: Eastnews
Недавно 77-летняя Ангелина Вовк приняла предложение руки и сердца от молодого друга Михаила Куницына, который моложе нее на четверть века. Ангелина Михайловна и Михаил посещают все светские мероприятия вместе: бывают на премьерах в кино, в театре, на выставках. Оттуда они ведут включения для «Музыкальной гостиной Ангелины Вовк и Михаила Куницына».
Фото: instagram, eastnews, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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