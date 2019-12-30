Виторган с Нинидзе, Собчак с Богомоловым и другие новые эффектные пары 2019 года

После болезненного расставания с рэпером Гуфом солистка группы «А-Студио» Кети Топурия долго хранила молчание в вопросах, касающихся ее личной жизни. Чуть больше месяца назад она опубликовала нежное фото с симпатичным мужчиной, в котором узнали 35-летнего главу российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Льва Деньгова, он же Павел Гузбанд. Лев был дважды женат, есть двое детей — мальчик и девочка. «Мы с Кети живем вместе, съехались около двух месяцев назад, здоровы и счастливы», — рассказал Деньгов РИА Новостям в конце декабря.

Кети более подробно рассказала о новом романе: «Мы познакомились в Минске, когда у него был день рождения. Он пригласил нас, случайным образом, потому что они были знакомы с Байгали (Участником групы «А-Студио», — Прим.ред.). Мы в гримерке "здравствуйте-до свидания", познакомились, два слова кинули друг другу, а потом уже вышли на связь. Когда мы с ним начали общаться, мы просто неделю разговаривали по телефону по 24 часа. Я не спала, и он не спал. Мы делились своими историями, мы поняли, что у нас очень много общего — и музыкальный вкус, и юмор. И потом он приехал в Москву, и мы встретились, и у нас прямо с первой встречи все пошло-поехало. Это была, наверное, любовь с первого взгляда. Мне он очень нравится внешне, я люблю его душу, главное — он настоящий мужчина».

Никита Ефремов и Мария Ивакова