Новый бойфренд Кети Топурии рассказал об отношениях с ней

После болезненного расставания с рэпером Гуфом солистка группы «А-Студио» Кети Топурия долго хранила молчание в вопросах, касающихся ее личной жизни. Чуть больше месяца назад она опубликовала нежное фото с симпатичным мужчиной, в котором узнали 35-летнего главу российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Льва Деньгова, он же Павел Гузбанд. Лев был дважды женат, есть двое детей — мальчик и девочка. В 2015 году у него родилась дочь, но малышка не прожила и года.

В этот четверг, 26 декабря, мужчина подтвердил: они действительно встречаются, и все довольно серьезно.

«Мы с Кети живем вместе, съехались около двух месяцев назад, здоровы и счастливы», — цитирует его слова РИА «Новости».

Слухи о беременности певицы он пока не подтвердил, пообещав информировать прессу об изменениях, когда оба сочтут нужным.