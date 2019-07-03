Больше не скрываются: Ивакова и Ефремов вместе прилетели на свадьбу Топалова и Тодоренко

Слухи о том, что телеведущая Мария Ивакова встречается с актером Никитой Ефремовым, появилась в начале мая. Однако парочка эти сведения никак не комментировала и на общественных мероприятиях вместе не появлялись.

Теперь влюбленные «вышли из тени» на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова. На Капри Мария прилетела с Никитой. В Instagram Никиты появилось фото с женскими волосами, снимок он подписал только сердечком.