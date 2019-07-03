Больше не скрываются: Ивакова и Ефремов вместе прилетели на свадьбу Топалова и Тодоренко

Слухи о том, что телеведущая Мария Ивакова встречается с актером Никитой Ефремовым, появилась в начале мая. Однако парочка эти сведения никак не комментировала и на общественных мероприятиях вместе не появлялись.
Теперь влюбленные «вышли из тени» на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова. На Капри Мария прилетела с Никитой. В Instagram Никиты появилось фото с женскими волосами, снимок он подписал только сердечком.
Фото: Instagram
Мария также в сториз рассказала о поездке. «Мы приехали в Италию праздновать любовь Регины и Влада. Их пока нет рядом, но есть другие люди», - в это время в кадре оказался Никита Ефремов.
Раньше Никита был женат на актрисе Яне Гладких, но они развелись через год после свадьбы.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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