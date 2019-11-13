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Мария Ивакова и Никита Ефремов впервые официально вышли в свет вместе и получили приз в номинации «Пара года»

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Никита Ефремов и Мария Ивакова

Фото: Instagram

Телеведущая и актер стали лауреатами премии журнала Glamour.

Информация о том, что звезда трэвел-шоу «Орел и решка» — 33-летняя Мария Ивакова встречается с 31-летним актером Никитой Ефремовым, появилась еще в мае. Влюбленные слухи не комментировали, но в июле вместе прилетели на свадьбу Регины Тодоренко и Влада Топалова в Италию.

12 ноября Никита и Мария впервые вышли в свет вместе и сразу же победили в соответствующей номинации. Они получили награду от журнала Glamour как пара года. В соцсети телеведущая поблагодарила всех, кто за нее голосовал.

Поздравляла Ивакову и Ефремова другая известная пара — Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Яна призналась, что не знает тех, кому вручит приз. Когда победители поднялись на сцену, ведущая шоу отметила, что появился отличный шанс познакомиться: «Пара и пара», — представила она всех друг другу.

Напомним, что Никита Ефремов был женат. Его брак с Яной Гладких продержался около года. Также ему приписывали романы с многими известными девушками.

Фото и видео: Instagram

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