Мария Ивакова и Никита Ефремов впервые официально вышли в свет вместе и получили приз в номинации «Пара года»

Информация о том, что звезда трэвел-шоу «Орел и решка» — 33-летняя Мария Ивакова встречается с 31-летним актером Никитой Ефремовым, появилась еще в мае. Влюбленные слухи не комментировали, но в июле вместе прилетели на свадьбу Регины Тодоренко и Влада Топалова в Италию.

12 ноября Никита и Мария впервые вышли в свет вместе и сразу же победили в соответствующей номинации. Они получили награду от журнала Glamour как пара года. В соцсети телеведущая поблагодарила всех, кто за нее голосовал.