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77-летняя Ангелина Вовк приняла предложение руки и сердца от молодого друга

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Слайд, который
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Ангелина Вовк

Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru

Пару объединяют не только чувства, но и профессиональные интересы.

Легендарная ведущая программ «Песня года» и «Спокойной ночи, малыши» — 77-летняя Ангелина Вовк приняла предложение руки и сердца от своего давнего друга Михаила Куницына, который моложе нее на четверть века.

Ангелина Михайловна и Михаил посещают все светские мероприятия вместе: бывают на премьерах в кино, в театре, на выставках. Оттуда они ведут включения для «Музыкальной гостиной Ангелины Вовк и Михаила Куницына».

Знакомые пары рассказали «Комсомольской правде», что Михаил сделал предложение руки и сердца Ангелине Вовк.

«Миша сделал мне предложение, но насчет свадьбы я пока размышляю», — прокомментировала телеведущая изданию.

Михаил Куницын работает ведущим программы «Винил» на радио «Эхо Москвы», в которой он с современными исполнителями вспоминает звезд эстрады минувших лет. Ангелина Вовк регулярно проводит конкурс для детей «Песенка года». Иногда жених с невестой вместе ведут публичные мероприятия.

Ангелина Вовк дважды была замужем, но так сложилось, что из-за перенесенной в молодости тяжелой болезни у нее получилось заиметь детей. Ангелина Михайловна считает родными внучками дочек своего племянника, одну из которых назвали в ее честь.

Фото и видео: Светлана Наконечная/ Passion.ru, Instagram, Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomokhov/ Global Look press

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