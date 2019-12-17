77-летняя Ангелина Вовк приняла предложение руки и сердца от молодого друга

Легендарная ведущая программ «Песня года» и «Спокойной ночи, малыши» — 77-летняя Ангелина Вовк приняла предложение руки и сердца от своего давнего друга Михаила Куницына, который моложе нее на четверть века.

Ангелина Михайловна и Михаил посещают все светские мероприятия вместе: бывают на премьерах в кино, в театре, на выставках. Оттуда они ведут включения для «Музыкальной гостиной Ангелины Вовк и Михаила Куницына».