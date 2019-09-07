«Я увидела цветок, он раскрылся во мне от твоей любви»: Нинидзе и Виторган путешествуют по Норвегии

Максим же более завуалированно выразил свои впечатления: «Близость взглядов - это не близость суждений и формулировок, не общность интересов, не одинаковое «нравится-не нравится», а близость положения в системе координат, где горизонталь — это «хорошо-плохо», а вертикаль «допустимо-недопустимо». Только это определяет человека. Ну и способность к покаянию. Именно поэтому человека совпадающего во вкусах и взглядах найдешь всегда, а вот близкого — не факт...».

Напомним, впервые о романе Виторгана и Нинидзе заговорили этим летом, после того, как экс-супруга актера Ксения Собчак окончательно перестала скрывать свои новые отношения с театральным режиссером Константином Богомоловым, и, видимо, Максим решил поступить так же. Нино, в свою очередь, в этом году развелась с кинорежиссером и актером Кириллом Плетневым, от которого у нее есть сын Сандро.

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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