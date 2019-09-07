«Я увидела цветок, он раскрылся во мне от твоей любви»: Нинидзе и Виторган путешествуют по Норвегии

Не так давно новоиспеченная пара — актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе — побывала в теплых странах, а сейчас отправилась на север, в Норвегию. Максим и Нино опубликовали в своих микроблогах снимки из путешествия: показали поклонникам особенно понравившиеся им скульптуры из парка Вигеланда, а также поездку на фуникулере в район Хольменколлен, откуда весь Осло виден как на ладони.
Нино даже решила подписать собственное селфи красивыми стихами: «Я увидела цветок, он раскрылся во мне от твоей любви, // Среди улиц и людей, среди взрывов домов и машин. // Я увидела боль внутри и сорвала цветок души» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Максим же более завуалированно выразил свои впечатления: «Близость взглядов - это не близость суждений и формулировок, не общность интересов, не одинаковое «нравится-не нравится», а близость положения в системе координат, где горизонталь — это «хорошо-плохо», а вертикаль «допустимо-недопустимо». Только это определяет человека. Ну и способность к покаянию. Именно поэтому человека совпадающего во вкусах и взглядах найдешь всегда, а вот близкого — не факт...».
Напомним, впервые о романе Виторгана и Нинидзе заговорили этим летом, после того, как экс-супруга актера Ксения Собчак окончательно перестала скрывать свои новые отношения с театральным режиссером Константином Богомоловым, и, видимо, Максим решил поступить так же. Нино, в свою очередь, в этом году развелась с кинорежиссером и актером Кириллом Плетневым, от которого у нее есть сын Сандро.
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram
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