В стиле хиппи, прозрачное с купальником и другие необычные свадебные наряды звезд: фото
Фото: Globallookpress / face to face
Модель и актриса Поппи Делевинь выбрала очень нежное романтичное платье в стиле хиппи — с баской, воздушными рукавами, глубоким декольте и украшенное цветами нежных оттенков.
Бразильская супермодель Изабели Фонтана была замужем за манекенщиком Алваро Джакомосси и актером Генри Кастелли. От этих браков у нее подрастают трое сыновей. В третий раз Изабели вышла замуж за фронтмена группы NX Zero Диего Ферреро. Для этого бракосочетания она выбрала весьма оригинальный наряд — бикини и прозрачное платье со шлейфом от марки пляжной одежды Agua de Coco.
В похожем наряде в день своей свадьбы была Нюша. Певица вышла замуж на Мальдивах за чиновника Игоря Сивова в окружении родных и самых близких.
Фото: Instagram Нюши
«К вопросу выбора платья мы с Нюшей подошли очень ответственно, долго выбирали, какому бренду позволить сшить платье, ведь предложений было достаточно много. Всего мы сделали четыре наряда. Каждый из них стал уникальным, эскизы мы разрабатывали самостоятельно», — рассказала стилист звезды Татьяна Джугашвили WMJ.ru.
Анджелина Джоли выходила замуж за Брэда Питта в платье Atelier Versace, которое... разрисовали их многочисленные дети. Получилось очень нестандартно и трогательно.
Фото: Eastnews
Известная своим необычным стилем Соланж Ноулз выбрала для бракосочетания два стильных наряда — комбинезон Stephane Rolland кремового оттенка с кейпом и платье Kenzo с более длинным кейпом.
Фото: Eastnews
Солистка группы A'Studio Кети Топурия и бизнесмен Лев Деньгов поженились незадолго до рождения первого общего ребенка. Фотографии из загса певица опубликовала на своей странице в Instagram.
Свое интересное положение Кети, которая совсем скоро станет мамой во второй раз, подчеркнула эффектным обтягивающим мини-платьем с глубоким декольте и обнаженными плечами.
Участница группы SEREBRO Ольга Серябкина, всегда державшая в тайне личную жизнь, неожиданно для поклонников устроила свадьбу в Австрии.
Для торжественного дня Ольга захотела сразу три платья — все наряды делали специально для нее известные российские дизайнеры (Ulyana Sergeenko, WOS и Rasario).
Свадебное платье Яны Рудковской создал ливанский дизайнер Zuhair Murad. Наряд нежно-сиреневых оттенков был украшен цветочной вышивкой, а сверкающий ассиметричный прозрачный верх подчеркнул бюст невесты.
Фото: Instagram Яны Рудковской
«Я хотела, чтобы платье выглядело очень романтичным и женственным и чтобы это был фасон, который я редко ношу. Я никогда не сходила с ума по целиком белым свадебным платьям», — рассказала Джессика Бил о своем свадебном платье Giambattista Valli изданию People.
Фото: Globallookpress / PLANET PHOTOS
Звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер удивила многих тем, что решила выйти замуж в платье черного цвета.
Тина Тёрнер поручила создание своего свадебного наряда дизайнеру Джорджио Армани. В день бракосочетания невеста сияла в роскошном, расшитом кристаллами Swarovski наряде черного цвета с пышной юбкой из зеленой тафты и сверкающих леггинсах.
Фото: Instagram Тины Тернер
Бурлеск-дива Дита фон Тиз не изменила себе и в день свадьбы с эпатажным рокером Мэрилином Мэнсоном, выбрав необычный подвенечный наряд.
Dita Von Teese's wedding dress by Vivienne Westwood pic.twitter.com/JwhzehBjih— 𝓒𝓪𝓻𝓸𝓵𝓲𝓷𝓮 🍸 (@neverbookprada) December 17, 2018
Дита выглядела роскошно в пышном пурпурном платье Vivienne Westwood, которое дополнила эффектной шляпой Stephen Jones и букетом бордовых роз.
Больше необычных свадебных нарядов знаменитостей вы можете увидеть в нашей фотогалерее.
Фото: Instagram, eastnews, getty, dpa, globallookpress
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