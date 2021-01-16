В стиле хиппи, прозрачное с купальником и другие необычные свадебные наряды звезд: фото

Свое интересное положение Кети, которая совсем скоро станет мамой во второй раз, подчеркнула эффектным обтягивающим мини-платьем с глубоким декольте и обнаженными плечами.

Участница группы SEREBRO Ольга Серябкина, всегда державшая в тайне личную жизнь, неожиданно для поклонников устроила свадьбу в Австрии.