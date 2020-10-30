Три свадебных платья и стильный жених: Ольга Серябкина тайно вышла замуж

Для торжественного дня Ольга захотела сразу три платья — все наряды делали специально для нее известные российские дизайнеры (Ulyana Sergeenko, WOS и Rasario), так как покупать готовые невеста не хотела: «Я всегда вдохновлялась невероятно женственными образами Брижит Бардо, классическим стилем Одри Хепберн и Кэролин Бессетт-Кеннеди, королевой 2000-х Кейт Мосс. Отразить это все в одном платье невозможно. Поэтому я решила, что у меня будет их несколько. Что касается цвета, здесь я точно консерватор: всегда знала, что "то самое платье" будет белым. Белый ассоциируется у меня с самыми светлыми чувствами и чистотой». Жених тем временем выглядел очень стильно в необычном черном костюме, белой футболке и светлых кедах.

Скромная церемония бракосочетания прошла в узком кругу в маленьком городке в Альпах, недалеко от Вены, в которой избранник Ольги прожил более десяти лет. «Все получилось так, как мы и планировали, — просто, со вкусом и очень трогательно», — поделилась певица.