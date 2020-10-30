passion.ru

Три свадебных платья и стильный жених: Ольга Серябкина тайно вышла замуж

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Ольга Серябкина

Фото: Instagram Ольги Серябкиной

35-летняя популярная певица и бывшая участница группы SEREBRO Ольга Серябкина, всегда державшая в тайне личную жизнь, неожиданно для поклонников устроила свадьбу в Австрии.

Ольга Серябкина вышла замуж за бизнесмена по имени Георгий. «Георгию 32 года, он бизнесмен и занимается проектами в разных направлениях — от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей. Мы давно друг друга знаем, но близко стали общаться, когда я попросила Георгия помочь мне с моим сольным проектом. Мы стали проводить много времени вместе и в определенный момент поняли, что это что-то большее и по-настоящему особенное», — рассказала певица журналу Vogue.

Для торжественного дня Ольга захотела сразу три платья — все наряды делали специально для нее известные российские дизайнеры (Ulyana Sergeenko, WOS и Rasario), так как покупать готовые невеста не хотела: «Я всегда вдохновлялась невероятно женственными образами Брижит Бардо, классическим стилем Одри Хепберн и Кэролин Бессетт-Кеннеди, королевой 2000-х Кейт Мосс. Отразить это все в одном платье невозможно. Поэтому я решила, что у меня будет их несколько. Что касается цвета, здесь я точно консерватор: всегда знала, что "то самое платье" будет белым. Белый ассоциируется у меня с самыми светлыми чувствами и чистотой». Жених тем временем выглядел очень стильно в необычном черном костюме, белой футболке и светлых кедах.

Скромная церемония бракосочетания прошла в узком кругу в маленьком городке в Альпах, недалеко от Вены, в которой избранник Ольги прожил более десяти лет. «Все получилось так, как мы и планировали, — просто, со вкусом и очень трогательно», — поделилась певица.

Отметим, что Ольга Серябкина — девушка очень откровенная во всем, что касается смелых нарядов, эротических фотосессий и песен о чувствах. Вот только о своей личной жизни певица разговаривать всегда отказывалась и не называла имя любимого мужчины. Ранее в СМИ сообщали о романах Серябкиной с певцом Олегом Майами, продюсером Максимом Фадеевым и даже с экс-коллегой по группе SEREBRO Еленой Темниковой.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!