Три свадебных платья и стильный жених: Ольга Серябкина тайно вышла замуж
Фото: Instagram Ольги Серябкиной
Ольга Серябкина вышла замуж за бизнесмена по имени Георгий. «Георгию 32 года, он бизнесмен и занимается проектами в разных направлениях — от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей. Мы давно друг друга знаем, но близко стали общаться, когда я попросила Георгия помочь мне с моим сольным проектом. Мы стали проводить много времени вместе и в определенный момент поняли, что это что-то большее и по-настоящему особенное», — рассказала певица журналу Vogue.
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На днях Ольга Серябкина сыграла тайную свадьбу в Австрии ❤️ Только @voguerussia певица показала свои три свадебных платья — все от российских дизайнеров ✨ Смотрите по ссылке в описании нашего профиля 👰 @seryabkina's dresses at her wedding — click the link in our profile bio Photo @tverdaya Style @sveta_vashenyak
Для торжественного дня Ольга захотела сразу три платья — все наряды делали специально для нее известные российские дизайнеры (Ulyana Sergeenko, WOS и Rasario), так как покупать готовые невеста не хотела: «Я всегда вдохновлялась невероятно женственными образами Брижит Бардо, классическим стилем Одри Хепберн и Кэролин Бессетт-Кеннеди, королевой 2000-х Кейт Мосс. Отразить это все в одном платье невозможно. Поэтому я решила, что у меня будет их несколько. Что касается цвета, здесь я точно консерватор: всегда знала, что "то самое платье" будет белым. Белый ассоциируется у меня с самыми светлыми чувствами и чистотой». Жених тем временем выглядел очень стильно в необычном черном костюме, белой футболке и светлых кедах.
Скромная церемония бракосочетания прошла в узком кругу в маленьком городке в Альпах, недалеко от Вены, в которой избранник Ольги прожил более десяти лет. «Все получилось так, как мы и планировали, — просто, со вкусом и очень трогательно», — поделилась певица.
Отметим, что Ольга Серябкина — девушка очень откровенная во всем, что касается смелых нарядов, эротических фотосессий и песен о чувствах. Вот только о своей личной жизни певица разговаривать всегда отказывалась и не называла имя любимого мужчины. Ранее в СМИ сообщали о романах Серябкиной с певцом Олегом Майами, продюсером Максимом Фадеевым и даже с экс-коллегой по группе SEREBRO Еленой Темниковой.
Фото и видео: Instagram
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