Утяшева в необычном мини-платье, Навка в асимметричном купальнике и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Пресс-служба
Ляйсан Утяшева
Фото: Пресс-служба
Известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева устроила вечеринку по случаю своего юбилея в одном из московских ресторанов. На торжество именинница приехала на ретро-автомобиле в сопровождении своего супруга, шоумена Павла Воли. Выгладела гимнастка очень эффектно — необычное асимметричное мини-платье она дополнила босоножками Saint Laurent на высоких каблуках. Завершали образ крупные сверкающие серьги-кольца.
Татьяна Навка
Фото: Instagram Татьяны Навки
Татьяна Навка сейчас отдыхает в Сочи и публикует в Instagram фотографии из отпуска. На минувшей неделе гимнастка показала эффектный снимок, на котором позирует в стильном наряде. Белоснежные широкие брюки с высокой посадкой она дополнила черным асимметричным купальником. Завершили образ большие темные очки и массивная золотая цепь на шее.
Елка
Фото: Пресс-служба
Елка появилась на вечеринке по случаю дня рождения Ляйсан Утяшевой в элегантном и одновременно игривом образе. Певица подчеркнула фигуру черным облегающим платьем с вырезом под грудью, а на голове сделала два забавных пучка. Завершали образ естественный макияж и босоножки на высоких каблуках и массивной светлой подошве, напоминающей кроссовки.
Zivert
Zivert выступила на торжестве в лиловом переливающемся мини-платье с широкими плечами, с которым эффектно сочетались блестящие серебристые ботильоны и прическа в стиле афро.
Дженнифер Лопес
50-летняя популярная певица и актриса Дженнифер Лопес в очередной раз похвасталась шикарной фигурой в смелом наряде и продемонстрировала, что выглядеть как секс-бомба можно и на шестом десятке. Она опублковала в Instagram фото из рекламной кампании своей коллекции обуви. На снимке Лопес позирует в объемном черном кожаном бомбере, купальнике и босоножках на каблуках.
Королева Летиция
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Королева Летиция вышла в свет в платье огненно-красного цвета от испанского бренда Roberto Terretta. Эта модель вошла в коллекцию 2016 года и ждала своего звездного часа в королевском гардеробе несколько лет. В 2019-м монаршая особа выгуляла его дважды — во время визита в Аргентину в марте и на праздновании юбилея газеты «Эль Мундо» в октябре.
Марина Зудина
Фото: Пресс-служба
Марина Зудина с дочерью Марией открыли фестиваль цветов в ГУМе. Мама и дочь выбрали яркие наряды в едином цветовом и стилевом решении.
Инна Маликова
Фото: Instagram Инны Маликовой
Инна Маликова появилась на музыкальном фестивале «Славянского базара» в Витебске в образе настоящей леди. Белое асимметричное платье чуть ниже колен певица дополнила сверкающими серьгами и серебристыми босоножками.
Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева покорила фанатов образом «шальной императрицы». Певица примерила наряд дамы — корсет, кринолин, «выбеленный» парик.
Фото: Instagram Анфисы Чеховой
Анфиса Чехова показала, как можно выглядеть ярко, стильно и непринужденно теплыми летними вечерами. Телеведущая накинула на красное платье свободного кроя легкую парку кремового оттенка, талию подчеркнула ремешками лилового цвета, а на макушке сделала небольшой пучок, оставив часть волос распущенными.
Анна Седокова
Фото: Instagram Анны Седоковой
Анна Седокова похвасталась женственной фигурой, продемонстрировав пляжный образ в стиле pin-up.
Больше ярких нарядов знаменитостей за прошедшую неделю — в нашей фотогалерее.
Фото и видео: пресс-служба, instagram
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