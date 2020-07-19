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Утяшева в необычном мини-платье, Навка в асимметричном купальнике и другие яркие образы звезд за неделю

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Ляйсан Утяшева

Фото: Пресс-служба

После окончания режима самоизоляции знаменитости все чаще выходят в свет и демонстрируют эффектные наряды. Мы выбрали самые яркие звездные образы за прошедшую неделю.

Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева

Фото: Пресс-служба

Известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева устроила вечеринку по случаю своего юбилея в одном из московских ресторанов. На торжество именинница приехала на ретро-автомобиле в сопровождении своего супруга, шоумена Павла Воли. Выгладела гимнастка очень эффектно — необычное асимметричное мини-платье она дополнила босоножками Saint Laurent на высоких каблуках. Завершали образ крупные сверкающие серьги-кольца.

Татьяна Навка

Татьяна Навка

Фото: Instagram Татьяны Навки

Татьяна Навка сейчас отдыхает в Сочи и публикует в Instagram фотографии из отпуска. На минувшей неделе гимнастка показала эффектный снимок, на котором позирует в стильном наряде. Белоснежные широкие брюки с высокой посадкой она дополнила черным асимметричным купальником. Завершили образ большие темные очки и массивная золотая цепь на шее.

Елка

Елка

Фото: Пресс-служба

Елка появилась на вечеринке по случаю дня рождения Ляйсан Утяшевой в элегантном и одновременно игривом образе. Певица подчеркнула фигуру черным облегающим платьем с вырезом под грудью, а на голове сделала два забавных пучка. Завершали образ естественный макияж и босоножки на высоких каблуках и массивной светлой подошве, напоминающей кроссовки.

Zivert

Zivert выступила на торжестве в лиловом переливающемся мини-платье с широкими плечами, с которым эффектно сочетались блестящие серебристые ботильоны и прическа в стиле афро.

Дженнифер Лопес

50-летняя популярная певица и актриса Дженнифер Лопес в очередной раз похвасталась шикарной фигурой в смелом наряде и продемонстрировала, что выглядеть как секс-бомба можно и на шестом десятке. Она опублковала в Instagram фото из рекламной кампании своей коллекции обуви. На снимке Лопес позирует в объемном черном кожаном бомбере, купальнике и босоножках на каблуках.

Королева Летиция

Королева Летиция

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Королева Летиция вышла в свет в платье огненно-красного цвета от испанского бренда Roberto Terretta. Эта модель вошла в коллекцию 2016 года и ждала своего звездного часа в королевском гардеробе несколько лет. В 2019-м монаршая особа выгуляла его дважды — во время визита в Аргентину в марте и на праздновании юбилея газеты «Эль Мундо» в октябре.

Марина Зудина

Фото: Пресс-служба

Марина Зудина с дочерью Марией открыли фестиваль цветов в ГУМе. Мама и дочь выбрали яркие наряды в едином цветовом и стилевом решении.

Инна Маликова

Инна Маликова

Фото: Instagram Инны Маликовой

Инна Маликова появилась на музыкальном фестивале «Славянского базара» в Витебске в образе настоящей леди. Белое асимметричное платье чуть ниже колен певица дополнила сверкающими серьгами и серебристыми босоножками.

Альбина Джанабаева

Альбина Джанабаева покорила фанатов образом «шальной императрицы». Певица примерила наряд дамы — корсет, кринолин, «выбеленный» парик.

Анфиса Чехова

Фото: Instagram Анфисы Чеховой

Анфиса Чехова показала, как можно выглядеть ярко, стильно и непринужденно теплыми летними вечерами. Телеведущая накинула на красное платье свободного кроя легкую парку кремового оттенка, талию подчеркнула ремешками лилового цвета, а на макушке сделала небольшой пучок, оставив часть волос распущенными.

Анна Седокова

Анна Седокова

Фото: Instagram Анны Седоковой

Анна Седокова похвасталась женственной фигурой, продемонстрировав пляжный образ в стиле pin-up.

Больше ярких нарядов знаменитостей за прошедшую неделю — в нашей фотогалерее.

Фото и видео: пресс-служба, instagram

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