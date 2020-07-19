Утяшева в необычном мини-платье, Навка в асимметричном купальнике и другие яркие образы звезд за неделю

Королева Летиция вышла в свет в платье огненно-красного цвета от испанского бренда Roberto Terretta. Эта модель вошла в коллекцию 2016 года и ждала своего звездного часа в королевском гардеробе несколько лет. В 2019-м монаршая особа выгуляла его дважды — во время визита в Аргентину в марте и на праздновании юбилея газеты «Эль Мундо» в октябре.

Марина Зудина